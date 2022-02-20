Що потрібно їсти, щоб схуднути: унікальні властивості шпинату

За словами дієтолога, це найкраща овочева зелень, що сприяє скиданню ваги

Шпинат — овочева зелень, з якої можна приготувати масу різних смачних страв: корисних салатів, пишних бісквітів і т.д. Не дарма його справедливо називають справжнім суперфудом, що містить важливі для серцево-судинної системи живильні речовини як калій, фолат та магній.

Як пише eatthis.com, сама собою листова зелень може знизити ризик появи серцевих захворювань і знизити як кров’яний тиск, так і рівень холестерину, не кажучи вже про збереження гостроти нашого мозку. Серед інших саме шпинат здатний допомогти схуднути.

"Шпинат очолює мій список кращого зеленого листя для схуднення з кількох причин — він "супер низькокалорійний", адже урізання калорій — це старовинний метод схуднення, який ефективний і сьогодні", — каже дієтолог Дженні Чемпіон. За даними Healthline, 100 г сирого шпинату містять лише 23 калорії.

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Друга причина, через яку шпинат є найкращою листовою зеленню для схуднення, пов’язана з тим фактом, що в ньому дуже мало вуглеводів – у 100 г сирого шпинату міститься лише 3,6 грама вуглеводів. Нарешті, шпинат — це "надвисокий вміст клітковини", адже клітковина забезпечує почуття ситості, що ідеально, якщо ви скорочуєте порції протягом дня.

З іншого боку, дуже багато шпинат вживати не варто. Споживання великої кількості зелені може порушити функціонування щитоподібної залози та утруднити схуднення. Крім того, вживання великої кількості шпинату може призвести до утворення каменів у нирках.

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Вживання "однієї чашки на день" достатньо, щоб отримати всі поживні переваги шпинату, не перестаравшись.

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