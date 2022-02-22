Названа неприємна "побічка" від вживання молока

У наші дні користь молока є темою, яка гаряче обговорюється

Загалом молоко має досить неоднозначні відгуки. Широко відомо, що деякі з переваг вживання молока включають поліпшення захисних властивостей організму, здоров’я кісток та зниження рівня холестерину, у той час, як деякі недоліки включають підвищений ризик серцевих захворювань та можливе збільшення ваги.

Молоко є джерелом поживних речовин, але вживати цей продукт варто у помірних кількостях. Про це пише eatthis.com.

Так що, якщо ви любите молоко і вважаєте, що воно корисне для вашого організму, продовжуйте пити! Але знайте – секретним побічним ефектом вживання цього продукту є виникнення прищів та погіршення існуючих проблем зі шкірою.

Молоко може спричинити висипання

Існує зв’язок між вживанням коров’ячого молока та збільшенням кількості прищів на обличчі. Згідно зі звітом за 2018 рік, опублікованим у Nutrients, населення, у якого найчастіше виникають прищі від пиття молока, — це підлітки віком від 7 до 30 років. Проте, люди в будь-якій віковій групі можуть зіткнутися з акне, викликаним молочними продуктами. Причина може бути пов’язана з гормонами росту, що містяться у коров’ячому молоці.

Ще одна причина, через яку у вас можуть з’явитися прищі через вживання молока, — це непереносимість лактози. Зниження рівня цього ферменту є процесом природним і в багатьох до дорослих років виробляється непереносимість лактози. Раніше український лікар-педіатр Євген Комаровський розповів, що у період одужання бажано давати дитині безлактозне молоко.