Який сік потрібно пити щодня, щоб залишатися здоровим

Корисний напій, який зарядить енергією, полегшить біль та захистить від подагри

Так само як різні фрукти мають різні властивості, різні соки мають унікальні переваги, і, зокрема, є один вид соку, який має широкий спектр корисностей — це вишневий сік, який підходить для щоденного вживання.

Про це пише eatthis.com.

Чим корисний вишневий сік

Поліпшить спортивні результати

Вживання вишневого соку перед плаванням, високоінтенсивною їздою велосипедом або марафоном допомагає покращити показники витривалості. Висока концентрація в соку антоціанів, потужних антиоксидантів, зменшує запалення та посилює приплив крові до м’язів. Також покращується відновлення м’язів після інтенсивних вправ.

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Захистить серце

Сік знижує кров’яний тиск, появу ризику серцево-судинних захворювань та інсульту завдяки великій кількості поживних речовин, таких як поліфеноли та калій.

Допоможе швидко заснути

Однією з багатих фітохімічних речовин, виявлених у вишневому соку, є мелатонін, гормон, який регулює цикл сну. Вживання напою покращує якість та тривалість сну.

Полегшить біль при артриті

Щоденне вживання вишневого соку призводить до помітного зниження рівня С-реактивного білка (СРБ), маркера запалення.

Захистить від подагри

Протизапальні властивості вишневого соку або вишні можуть бути корисні людям, які страждають від загострень, що повторюються, особливо хворобливої форми артриту, званої подагрою, яка характеризується набряком суглобів, найчастіше в суглобі великого пальця ноги. Декілька досліджень показали, що вишневий сік, вишня або вишневий екстракт можуть бути корисними для запобігання загострень.

У холодну пору року особливо старанно слідкувати за своїм харчуванням. Дізнайтеся, які напої обов’язково мають бути в раціоні взимку.