Який сік потрібно пити щодня, щоб залишатися здоровим
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Корисний напій, який зарядить енергією, полегшить біль та захистить від подагри
Так само як різні фрукти мають різні властивості, різні соки мають унікальні переваги, і, зокрема, є один вид соку, який має широкий спектр корисностей — це вишневий сік, який підходить для щоденного вживання.
Про це пише eatthis.com.
Чим корисний вишневий сік
- Поліпшить спортивні результати
Вживання вишневого соку перед плаванням, високоінтенсивною їздою велосипедом або марафоном допомагає покращити показники витривалості. Висока концентрація в соку антоціанів, потужних антиоксидантів, зменшує запалення та посилює приплив крові до м’язів. Також покращується відновлення м’язів після інтенсивних вправ.
- Захистить серце
Сік знижує кров’яний тиск, появу ризику серцево-судинних захворювань та інсульту завдяки великій кількості поживних речовин, таких як поліфеноли та калій.
- Допоможе швидко заснути
Однією з багатих фітохімічних речовин, виявлених у вишневому соку, є мелатонін, гормон, який регулює цикл сну. Вживання напою покращує якість та тривалість сну.
- Полегшить біль при артриті
Щоденне вживання вишневого соку призводить до помітного зниження рівня С-реактивного білка (СРБ), маркера запалення.
- Захистить від подагри
Протизапальні властивості вишневого соку або вишні можуть бути корисні людям, які страждають від загострень, що повторюються, особливо хворобливої форми артриту, званої подагрою, яка характеризується набряком суглобів, найчастіше в суглобі великого пальця ноги. Декілька досліджень показали, що вишневий сік, вишня або вишневий екстракт можуть бути корисними для запобігання загострень.
У холодну пору року особливо старанно слідкувати за своїм харчуванням. Дізнайтеся, які напої обов’язково мають бути в раціоні взимку.
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