Негативні наслідки не змусять себе чекати

Коли одні фахівці рекомендують вживати один келих вина на день, інші попереджають про наслідки вживання божественного напою.

Як пише eatthis.com, деякі люди самотужки можуть легко випити цілу пляшку вина за вечір, проте що в цьому випадку станеться з організмом? Розбираємось у причинах, з яких цього робити не слід.

Що станеться з вашим організмом, якщо ви вип’єте пляшку вина

Ви отримаєте масу рідких калорій та велику порцію цукру

Випита повна пляшка вина обтяжить вас додатковими 615 калоріями. Але пам’ятайте, що це крім закуски, яку ви, мабуть, їсте між ковтками.

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У вас може знизитися рівень цукру в крові

Алкоголь може знизити рівень цукру в крові, викликаючи слабкість, запаморочення та прискорене серцебиття.

Ви втратите координацію, швидкість реакції знизиться

Вживання пляшки вина порушить вашу координацію та уповільнить вашу реакцію. Навіть ваш слух погіршиться, а це означає, що ви можете не помітити звуковий сигнал машини, що наближається, на дорозі.

Кров’яний тиск підвищиться, а серцебиття почастішає

Швидка зміна значень артеріального тиску може збільшити ймовірність інсульту, який найчастіше спостерігається серед молоді після святкових застіль.

Ваш організм поставить на паузу процес спалювання жирів

Випита пляшка вина наповнить ваш організм достатньою кількістю алкоголю, яка пригальмує спалювання жиру на деякий час. Привіт тим, хто худне!

Ви можете зіткнутися із закладеністю носа

Сульфіти та гістаміни у вині, особливо в червоному напою, є поширеними тригерами гіперемії, сверблячки та інших алергічних реакцій. Також є ймовірність виникнення кропив’янки, червоних, сверблячих очей, навіть утрудненого дихання.

У вас може сильно порушитись нічний сон

Звичайно, пара келихів вина викличе у вас сонливість, але нормально виспатися ви не зможете. У міру того, як ваше тіло переробляє алкоголь з часом, ваше тіло відчуває збудження саме тоді, коли вам хочеться поспати.

Ваш кишківник може збунтуватися

Ваш мозок отримає дуже багато ГАМК

ГАМК є нейротрансмітером у головному мозку. Вживання алкоголю збільшує активність ГАМК, через що нейрони активуються повільніше. Це також погіршує здатність мозку швидко обробляти інформацію.

Раніше "Телеграф" писав, що вживання деяких алкогольних напоїв знижує ризик зараження коронавірусною інфекцією.