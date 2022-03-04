Як уберегти своє здоров’я під час аварії на АЕС: поради від доктора Комаровського

Звичайний йод може врятувати ваше життя.

Через дев’ять днів війни Росії та України, російським окупантам вдалося потрапити в Запорізьку область, де вони намагалися взяти штурмом АЕС в Енергодарі. Мабуть, солдати російської армії не знають, що якщо вони зруйнують атомну електростанцію, то весь світ опиниться під загрозою ядерної небезпеки.

Відомий український доктор Євген Комаровський на своїй сторінці в Інстаграм розмістив відео, в якому розповів, що потрібно зробити насамперед, якщо така ситуація станеться. Він зазначає, що при аварії на АЕС може виникнути загроза радіоактивного зараження, і перше, що страждає, — це щитоподібна залоза, адже відбувається викид радіоактивного йоду.

Комаровський каже, що якщо є загроза радіоактивного зараження йодом, то перше, що треба зробити, — це прийняти всередину звичайний йод, і тоді щитоподібна залоза буде зайнята ним, і її можна буде вберегти від зараження. Це потрібно зробити тоді, приблизно за пів години до загрози або перші хвилини після того, як оголошено тривогу.

Якщо у вашій аптечці є таблетки йодиду калію можна приймати їх, якщо тільки розчин йоду, то знадобиться і він. Дозування таке:

Таблетки : (в одній — 250 мг): дорослі та діти старше 2-х років — 125 мг — ½ таб, діти молодше 2 років — 40 мг — 1/6 таб.

: (в одній — 250 мг): дорослі та діти старше 2-х років — 125 мг — ½ таб, діти молодше 2 років — 40 мг — 1/6 таб. Розчин 5% йоду: дорослі та діти старше 14 років – 40 крапель усередину (бажано накапати у тепле молоко або воду та випити за один раз), діти 5 – 14 років – 20 крапель усередину. Дітям молодше 5 років приймати всередину йод не можна, але є ще один варіант як їх захистити: дітям від 2 до 5 років потрібно взяти 20 крапель йоду, розвести його водою і нанести на шкіру йодну сіточку, а дітям молодше 2 років вистачить і 10 крапель на шкіру.

Комаровський зазначає, що робиться це лише один раз, і за жодних обставин не потрібно повторювати.

Як повідомлялося, окупаційні війська підійшли до Енергодару 2 березня, тоді місцеві жителі перекрили дорогу і змусили росіян відступити.

Проте 3 березня ворожі війська знову повернулися і, схоже, на штурм. За повідомленнями Орлова колона близько 100 одиниць техніки спробувала прорватися в місто, а на блокпості спалахнула серйозна пожежа. Саме місто ж зазнало обстрілів з артилерійських установок, відомо також, що кілька будинків отримали пошкодження.

На щастя, пожежу на Запорізькій АЕС вдалося ліквідувати, хоча спочатку працівників ДСНС на станцію вороги не пускали.