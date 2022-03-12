Як обробити колоту, різану чи вогнепальну рану: інструкція від МОЗ
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В умовах військової агресії ризик поранення дуже високий
Якою має бути послідовність дій у разі отримання колотої, різаної або вогнепальної рани кінцівок?
Про це пише МОЗ.
Насамперед потрібно оглянути рану. Якщо є масивна зовнішня кровотеча:
- зупиніть кровотечу за допомогою прямого тиску на рану, допоки не знайдете можливості використати кровоспинний джгут, турнікет чи стисну пов'язку;
- якщо з рани незначна кровотеча – накладіть пов'язку, що тиснутиме на рану, використовуючи для цього серветки (стерильні, за наявності) та еластичний чи простий бинт.
Якщо в рану потрапили дрібні предмети, і ви можете легко видалити — зробіть це.
Виконуючи перев’язки в наступні дні, обробляйте ділянку навколо рани з використанням одного з наступних препаратів:
- хлоргексидин біглюконат;
- повідон-йод;
- 70% розчин етанолу.
Слідкуйте, щоб антисептики не потрапили у рану, інакше вони спровокують хімічний опік.
Можна дати потерпілому знеболювальне, якщо він раніше його не приймав.
Якщо пошкодження велике, рана викликає занепокоєння і не загоюється, слід якомога швидше звернутися за медичною допомогою.
Про те, як надати домедичну допомогу в умовах воєнного стану "Телеграф" писав раніше.
Нагадаємо, що раніше МОЗ опублікувало список аптек, де можна взяти інсулін для діабетиків.
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