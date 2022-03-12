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Як обробити колоту, різану чи вогнепальну рану: інструкція від МОЗ

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Що робити, якщо отримав рану в умовах війни Новина оновлена 12 березня 2022, 22:37
Що робити, якщо отримав рану в умовах війни

В умовах військової агресії ризик поранення дуже високий

Якою має бути послідовність дій у разі отримання колотої, різаної або вогнепальної рани кінцівок?

Про це пише МОЗ.

Насамперед потрібно оглянути рану. Якщо є масивна зовнішня кровотеча:

  • зупиніть кровотечу за допомогою прямого тиску на рану, допоки не знайдете можливості використати кровоспинний джгут, турнікет чи стисну пов'язку;
  • якщо з рани незначна кровотеча – накладіть пов'язку, що тиснутиме на рану, використовуючи для цього серветки (стерильні, за наявності) та еластичний чи простий бинт.

Якщо в рану потрапили дрібні предмети, і ви можете легко видалити — зробіть це.

Виконуючи перев’язки в наступні дні, обробляйте ділянку навколо рани з використанням одного з наступних препаратів:

  • хлоргексидин біглюконат;
  • повідон-йод;
  • 70% розчин етанолу.

Слідкуйте, щоб антисептики не потрапили у рану, інакше вони спровокують хімічний опік.

Можна дати потерпілому знеболювальне, якщо він раніше його не приймав.

Якщо пошкодження велике, рана викликає занепокоєння і не загоюється, слід якомога швидше звернутися за медичною допомогою.

Про те, як надати домедичну допомогу в умовах воєнного стану "Телеграф" писав раніше.

Нагадаємо, що раніше МОЗ опублікувало список аптек, де можна взяти інсулін для діабетиків.

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#МОЗ #Аптечка #Рани
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