Як біженцям захиститися від інфекційних хвороб: 5 корисних порад

Що потрібно знати про профілактику інфекційних захворювань у притулках

Міністерство охорони здоров’я України, в якому раніше поділилися інструкцією для обробки різних ран, підготувало інформаційну пам’ятку про те, як уникнути інфекційних хвороб у місцях тимчасового перебування біженців та переселенців.

Про це пресслужба МОЗ розповідає у Telegram.

"Велике скупчення людей, відсутність стійкого доступу до проточної води та засобів гігієни можуть загрожувати поширенням інфекційних захворювань", — йдеться у повідомленні.

Як уникнути інфекційних захворювань, якщо ви перебуваєте у тимчасовому притулку

Дотримуйтесь фізичного дистанціювання, дотримання гігієни рук та дихання. Не забувайте про захисні маски. Не чіпайте обличчя. Мийте руки перед вживанням їжі. Використовуйте антисептики, вологі серветки. У разі чхання та кашлю прикривайте ніс та рот серветкою або згином ліктя. Якщо у вас виникли симптоми, зверніться за медичною допомогою.

Про те, як надати домедичну допомогу в умовах воєнного стану "Телеграф" писав раніше.

Нагадаємо, що раніше в МОЗ опублікували список аптек, де можна взяти інсулін для діабетиків.