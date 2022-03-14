Як біженцям захиститися від інфекційних хвороб: 5 корисних порад
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Що потрібно знати про профілактику інфекційних захворювань у притулках
Міністерство охорони здоров’я України, в якому раніше поділилися інструкцією для обробки різних ран, підготувало інформаційну пам’ятку про те, як уникнути інфекційних хвороб у місцях тимчасового перебування біженців та переселенців.
Про це пресслужба МОЗ розповідає у Telegram.
"Велике скупчення людей, відсутність стійкого доступу до проточної води та засобів гігієни можуть загрожувати поширенням інфекційних захворювань", — йдеться у повідомленні.
Як уникнути інфекційних захворювань, якщо ви перебуваєте у тимчасовому притулку
- Дотримуйтесь фізичного дистанціювання, дотримання гігієни рук та дихання. Не забувайте про захисні маски.
- Не чіпайте обличчя.
- Мийте руки перед вживанням їжі. Використовуйте антисептики, вологі серветки.
- У разі чхання та кашлю прикривайте ніс та рот серветкою або згином ліктя.
- Якщо у вас виникли симптоми, зверніться за медичною допомогою.
Про те, як надати домедичну допомогу в умовах воєнного стану "Телеграф" писав раніше.
Нагадаємо, що раніше в МОЗ опублікували список аптек, де можна взяти інсулін для діабетиків.