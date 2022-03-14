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Як біженцям захиститися від інфекційних хвороб: 5 корисних порад

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Захистіть себе та близьких Новина оновлена 14 березня 2022, 22:35
Захистіть себе та близьких

Що потрібно знати про профілактику інфекційних захворювань у притулках

Міністерство охорони здоров’я України, в якому раніше поділилися інструкцією для обробки різних ран, підготувало інформаційну пам’ятку про те, як уникнути інфекційних хвороб у місцях тимчасового перебування біженців та переселенців.

Про це пресслужба МОЗ розповідає у Telegram.

"Велике скупчення людей, відсутність стійкого доступу до проточної води та засобів гігієни можуть загрожувати поширенням інфекційних захворювань", — йдеться у повідомленні.

Як уникнути інфекційних захворювань, якщо ви перебуваєте у тимчасовому притулку

  1. Дотримуйтесь фізичного дистанціювання, дотримання гігієни рук та дихання. Не забувайте про захисні маски.
  2. Не чіпайте обличчя.
  3. Мийте руки перед вживанням їжі. Використовуйте антисептики, вологі серветки.
  4. У разі чхання та кашлю прикривайте ніс та рот серветкою або згином ліктя.
  5. Якщо у вас виникли симптоми, зверніться за медичною допомогою.

Про те, як надати домедичну допомогу в умовах воєнного стану "Телеграф" писав раніше.

Нагадаємо, що раніше в МОЗ опублікували список аптек, де можна взяти інсулін для діабетиків.

Теги:
#Здоров'я #Біженці #МОЗ #Переселенці
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