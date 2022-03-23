Як впоратися зі стресом під час війни: 8 простих порад від МОЗ

Дієві рекомендації, як упоратися зі стресом в умовах війни

Вже майже місяць як йде військова агресія рф проти України. У таких умовах людина може відчувати стрес та глибокі переживання, страх та тривогу.

МОЗ підготувало рекомендації про дії, які допоможуть безпечно адаптуватися до сучасних реалій та мінімізувати наслідки стресу на організм.

Як мінімізувати наслідки стресу: прості дії

Зосередьтеся на тому, що ви можете контролювати. Споживайте лише достовірну інформацію з офіційних джерел. Не варто переглядати новини у режимі 24/7. Подбайте про можливі запаси продуктів харчування та питної води. Зокрема, спробуйте зробити продуктовий запас у місці вашого укриття. Намагайтесь за можливості дотримуватись режиму дня та сну. Не забувайте рухатися та за можливості виконувати хоча б мінімальні фізичні активності. Якщо у вас є можливість, будьте на зв'язку з близькими. Якщо такої можливості немає, і ви знаходитесь в укритті, — спілкуйтеся та підтримуйте тих, хто перебуває там поруч з вами. У кого є можливість — допомагайте тим, хто цього потребує. Правильно та глибоко дихайте, рахуйте вдихи та видихи, врівноважуючи їх.

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Пам’ятайте, що відчувати тривогу, занепокоєння та страх у той час, коли навколо вас бойові дії, а країна у стані війни з агресором – нормально. Це прийнятна реакція вашої психіки і організму на ситуацію, що склалася.

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