Як навчити дітей і себе прокидатися раніше на годину
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Більшість країн переходить на літній час 27 березня
Наближається літній час, і у 2022 році стрілки годинників на годину вперед доведеться перевести в ніч на 27 березня о 3:00. Зміна часу в Україні відбувається разом з усім Європейським союзом та більшістю країн Європи двічі на рік. У цьому випадку ми "втрачаємо" годину часу на сон, а це не дуже добре впливає на стан здоров’я.
Такий штучний підхід може позначитися на циркадних ритмах нашого організму — на наших внутрішніх годинниках. Про це йдеться у блозі healthy.happy_lowcarb в Інстаграмі.
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У цей період може спостерігатися підвищена емоційна чутливість, перепади настрою, туман у голові, проблеми зі сном. На додаток до існуючих емоційних тривог на тлі військових дій у країні.
Щоб уникнути неприємних наслідків переходу на літній час, є кілька нескладних маніпуляцій, здатних мінімізувати небажані симптоми.
Як навчиться прокидатися раніше без шкоди здоров’ю:
- Останній прийом їжі за 3-4 години до сну.
- Не пити напої з кофеїном після 2 години дня.
- Почати лягати спати на 15-20 хвилин раніше, вже сьогодні.
- Заспокійливі, уповільнювальні дії перед сном — читання книги, приємна музика, теплий душ, ванна з магнієм, медитація, ефірні олії (лаванда, ромашка) — що можливо у вашій ситуації.
- Добре провітрити приміщення, де спите.
- Після пробудження важливе попадання сонячного світла на сітківку ока.
Додамо, що, на думку лікарів, перехід на літній час вимагає від кожного з нас адаптації до нового режиму. Як зменшити стрес від переходу на літній час "Телеграф" писав раніше.
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