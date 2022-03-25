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Як навчити дітей і себе прокидатися раніше на годину

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Перехід на літній час Новина оновлена 25 березня 2022, 22:17
Перехід на літній час

Більшість країн переходить на літній час 27 березня

Наближається літній час, і у 2022 році стрілки годинників на годину вперед доведеться перевести в ніч на 27 березня о 3:00. Зміна часу в Україні відбувається разом з усім Європейським союзом та більшістю країн Європи двічі на рік. У цьому випадку ми "втрачаємо" годину часу на сон, а це не дуже добре впливає на стан здоров’я.

Такий штучний підхід може позначитися на циркадних ритмах нашого організму — на наших внутрішніх годинниках. Про це йдеться у блозі healthy.happy_lowcarb в Інстаграмі.

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У цей період може спостерігатися підвищена емоційна чутливість, перепади настрою, туман у голові, проблеми зі сном. На додаток до існуючих емоційних тривог на тлі військових дій у країні.

Щоб уникнути неприємних наслідків переходу на літній час, є кілька нескладних маніпуляцій, здатних мінімізувати небажані симптоми.

Як навчиться прокидатися раніше без шкоди здоров’ю:

  • Останній прийом їжі за 3-4 години до сну.
  • Не пити напої з кофеїном після 2 години дня.
  • Почати лягати спати на 15-20 хвилин раніше, вже сьогодні.
  • Заспокійливі, уповільнювальні дії перед сном — читання книги, приємна музика, теплий душ, ванна з магнієм, медитація, ефірні олії (лаванда, ромашка) — що можливо у вашій ситуації.
  • Добре провітрити приміщення, де спите.
  • Після пробудження важливе попадання сонячного світла на сітківку ока.

Додамо, що, на думку лікарів, перехід на літній час вимагає від кожного з нас адаптації до нового режиму. Як зменшити стрес від переходу на літній час "Телеграф" писав раніше.

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Теги:
#Здоров'я #Переведення годинника #Літній час
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