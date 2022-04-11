Підтримають у стресових умовах: які продукти найкраще втамовують голод

Ситні та поживні продукти підтримають здоров’я навіть у стресових ситуаціях

За нинішніх обставин організувати правильне харчування буває складно, а часом неможливо. Але харчуватись потрібно обов’язково. Намагайтеся враховувати особливості свого організму та робіть біль здоровий вибір продуктів, які продовжують відчуття ситості.

Дієтолог Світлана Фус назвала продукти харчування, які найкраще втамовують голод.

Яка їжа дає найдовше відчуття ситості:

⁣⁣Та, яка містить велику кількість білка – м’ясо, риба, птиця, яйця, бобові.⁣⁣⠀

– м’ясо, риба, птиця, яйця, бобові.⁣⁣⠀ Жири , що входять до складу продукту. Вживаємо їх у вигляді олії, горіхів, авокадо, вершкового масла, сала.

, що входять до складу продукту. Вживаємо їх у вигляді олії, горіхів, авокадо, вершкового масла, сала. Їжа багата на клітковину. Чим більше у продукті клітковини, тим краще він насичує. Високий її вміст – усі зернові культури, гриби, горіхи, бобові (квасоля, сочевиця, нут, зелений горошок), буряк, морква та інші коренеплоди, різні види капусти.

Індекс насичення

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