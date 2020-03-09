Весняний манікюр на довгі нігті: фото модних новинок Власницям довгих нігтів слід звернути увагу на манікюр з такими декоративними елементами, як втирка, фольга і конфетті каміфубукі. Весняний манікюр з таким декором зверне на вас увагу оточуючих і підкреслить увесь ваш шарм.