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Cтворено контактні лінзи, які виправляють дальтонізм

Cтворено контактні лінзи, які виправляють дальтонізм
17:43 Нд, 8 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Розробка ізраїльських вчених дозволить виправити симптоми дейтераномалії – однієї з найпоширеніших форм дальтонізму.

Технологія що лежить в їх основі стане в пригоді і для вирішення інших проблем із зором.

Дослідники з Тель-Авівського університету, про роботу яких розповідає Eurek Alert, вирішили зробити корекцію дейтераномалії зручнішою, вмонтувавши відповідні фільтри в контактні лінзи.

Що таке дейтераномалія?Це одна з найбільш поширених форм порушення колірного зору. У людей з таким діагнозом – в основному це чоловіки – ослаблена чутливість до зелених тонів. Спеціальні окуляри дозволяють скорегувати проблему, однак вони підходять не для всіх людей.

Деталі розробки

В основі лінз лежить застосування технології метаповерхностей – тонких плівок із заданими оптичними властивостями. В конкретному випадку використовувалися золоті метаповерхності еліпсової форми. Зазвичай подібні структури лежать на плоскій підкладці, проте членам команди вдалося перенести їх на опуклу поверхню контактної лінзи. Експерименти підтвердили, що властивості плівки від цього не змінилися.

Моделювання показало, що контактна лінза з метаповерхністью в 10 разів покращує сприйняття зеленого кольору. Це означає майже повне відновлення нормального колірного зору.

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Після проведення клінічних випробувань лінзи повинні будуть з'явитися в продажу. За словами авторів, технологія дозволить використовувати одну лінзу для лікування відразу декількох проблем – від дальтонізму до порушення рефракції.

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