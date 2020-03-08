Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

Як побороти звичку торкатися обличчя руками

Як побороти звичку торкатися обличчя руками
18:37 Нд, 8 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Через спалах нового виду коронавірусу медики рекомендують часто і ретельно мити руки і не торкатися обличчя, адже у такий спосіб легко підхопити інфекцію.

Часто такий дотик є звичкою – розтирання очей, носа чи рота, яку заради власної безпеки краще зламати.

При критичних захворюваннях один необережний дотик від немитого пальця може почати процес руйнування легенів, нирок і, в гіршому випадку, спровокувати септичний шок, унеможливити дихання тощо. Про це пише Los Angeles Times. 

Знаючи цю інформацію, інколи важко перестати торкатися наших облич. Найчастіше це буває спонтанно і людина цього не усвідомлює. В одному дослідженні йшлося про студентів-медиків, які торкалися обличчя в середньому 23 рази на годину.

Дотик до обличчя пов'язаний із відчуттям незадоволення

Згідно з дослідницькою статтею, опублікованою в журналі PLoS One, дотик до обличчя насправді може бути пов’язаний з негативними почуттями, коли нам не вдалося досягти мети чи не задоволені.

У такий спосіб дотик до обличчя може допомогти боротися з тривогою і дискомфортом, може заспокоїти.

Ми можемо подумати, що ми хочемо торкнутися обличчя через відчуття свербежу, але дослідження показують, що ми насправді робимо це, бо нам неприємно чи ми є незадоволеними, – йдеться у дослідженні.

Вірус на предметах побуту

На жаль, речі, яких ми торкаємося, також можуть бути брудними і заразними. До прикладу, смартфони. В одному дослідженні колонії бактерій були виявлені на переважній більшості мобільних телефонів медичних працівників (93%) і на смартфонах у звичайних людей (58%).

Є чимало переконливих фактів, які доводять те, наскільки легко вірусу потрапити через торкання обличчя.

Прикладом є вірус грипу, який зберігається на твердих поверхнях у лікарняних кабінетах хворих на грип. Вірус був знайдений на комп'ютерній миші, поруч з ліжком, стіні, дивані та одязі. В одному випадку вірус вижив на поверхні навіть після прибирання приміщення та провітрювання протягом 72 годин до його тестування.

Віруси також поширені в дитячих центрах. Вони можуть бути присутні на всіх предметах користування, навіть на іграшках.

Маски не роблять дотики до обличчя безпечними

Хірургічні маски не закривають очей. Відтак людина може потерти очі і перенести у такий спосіб віруси з брудних рук.

Що робити, щоб припинити торкатися обличчя?

Зламати цю звичку буде непросто, адже така поведінка вимагає надзвичайного самоконтролю. Почніть нагадувати собі про те, що не треба рухати своє обличчя немитими руками.

Якщо ви дуже хочете це зробити – складіть руки і зробіть щось інше з ними.
У випадку, якщо з’явився свербіж – спробуйте проігнорувати це. Якщо це таки турбує – вимийте руки, порухайте обличчя, а потім знову вимийте руки.

Актуальний прогноз магнітних бурь на березень

Мийте руки для знищення мікробів, або використовуйте засоби для дезінфікування рук, що містять щонайменше 60% спирту.
Витирайте телефон та поверхні, з якими ви працюєте. Для цього потрібні очищувальні серветки.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Здоровья, Эпидемия, Инфекция, Хвороба, Безпека, Звичка, Коронавірус, Рекомендації, Дотик, Мити Руки.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся