Які маски захищають від коронавірусу

Новини шоу бізнесу:Пояснюємо, від чого захищають маски та як не дати себе обманути.

Ми переглянули найпопулярніші українські сайти з оголошеннями й знайшли багато дивних пропозицій. Наприклад, деякі люди продають "Маску від коронавірусу (з іонами срібла)", хоч насправді це звичайний респіратор. Обман не був би настільки жалюгідним, якби не ціна у 960 гривень, й це зі знижкою.

Але крім того, є багато пропозицій за нормальною ціною. Тому стверджувати, що почалася масова спекуляція на масках – не можна. Попит зріс й на звичайні медичні маски, в більшості аптеках їх вже зовсім немає, але в МОЗ обіцяють, що скоро знову з'являться.

Цікаво, що при близькому контакті з хворим, вони не захищають й створені для непоширення інфекцій від хворого. Тобто здоровій людині вони майже не допомагають.

Які маски ефективні від вірусів?

МОЗ, керуючись протоколом ВООЗ, рекомендує застосовувати респіратори N95 або респіратори FFP2 при контакті з людьми, які ймовірно заражені коронавірусом нового типу.

Вони бувають одноразовими та багаторазовими, але навіть найкращі з них не можна носити більше кількох днів. При дотриманні усіх вимог використання вони також не дають 100% захисту.

Носіння маски не є гарантованою перешкодою для інфекцій і повинно поєднуватися з іншими заходами профілактики, включаючи гігієну рук та органів дихання й уникнення тісних контактів шляхом підтримки відстані не менше 1 метра між собою й іншими людьми, – наголосили у ВООЗ.

Чи варто купувати маски?

Якщо ви знаєте, що будете мати контакт з хворою людиною, їдете в подорож, або довгий час знаходитесь на вокзалі, аеропорту – тоді так. Але поки в Україні не зафіксували жодного випадку коронавірусу – вони не потрібні для вулиці та роботи.

Краще зосередьтесь на власній гігієні, та виконуйте рекомендації ВООЗ: