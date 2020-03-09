Як швидко привезти себе до тями після застілля

Новини шоу бізнесу:Так уже повелося, що свята і зустрічі частенько супроводжуються вживанням спиртних напоїв. В їх основі етанол – речовина отруйна, що викликає важке похмілля.

Погане самопочуття, слабкість, нудота, головний біль – все це неприємні "бонуси" після веселого застілля. І тривати вони будуть до тих пір, поки організм не очиститься від токсинів. Цьому процесу можна допомогти, прискоривши таким чином одужання.

Кращі способи позбавитися від похмілля

1. Лікарі рекомендують під час похмілля пити багато рідини. Ідеально підійде проста вода або теплий травяний чай з лимоном.

2. Абсорбенти допоможуть швидше вивести продукти розпаду етанолу з крові і клітин внутрішніх органів.

3. Вітаміни групи В: тіамін (В1) і піридоксин (В6). Вони продаються в будь-якій аптеці. Ці речовини покращують травлення і сприяють швидкому розщепленню алкоголю. Вміст ампули тіаміну необхідно розвести в 60 мл чистої води і випити. Через 5-6 годин розвести у воді піридоксин і теж випити.

4. Аскорбінова кислота або вітамін С – ще один ефективний засіб від похмілля. Аскорбінка зв’язує і виводить токсини з організму, тим самим покращуючи самопочуття.

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