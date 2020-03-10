Медики назвали терміни одужання від коронавірусу

Новини шоу бізнесу:Все залежить від загального стану організму.

Для повного одужання від хвороби, викликаної новим коронавірусом Covid-19, необхідно до шести тижнів. Про це повідомив виконавчий директор Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майк Райан, передає CNN.

"Щоб одужати від цієї хвороби, може знадобитися до шести тижнів. Людям, страждаючим від дуже важкої форми, можуть знадобитися місяці, щоб одужати", - сказав він.

На сьогодні поки що не існує ліків для лікування коронавіруса, але інфіковані можуть одужати при належному догляді та лікуванні симптомів.

Як повідомлялося 10 березня, за весь час поширення китайського коронавируса захворіли 114 448 осіб, вилікувалися - 64 156.