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Як відрізнити коронавірус від звичайної застуди

Як відрізнити коронавірус від звичайної застуди
05:40 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф 112.ua Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Коронавірус до України не дійшов, зате паніка поширюється щосили. ВООЗ закликає країни готуватися до пандемії, а уряд намагається всіх заспокоїти.

Проте є вже підтверджені випадки зараження українців коронавірусом - на круїзному лайнері Diamond Princess і в Італії. Люди приїжджають і прилітають до України, і, попри контроль на кордонах, хвороба може дуже легко проникнути до нашої країни. Як розпізнати смертельну недугу і не панікувати у разі звичайної застуди?

Перші дзвіночки

Якщо ви помічаєте, що ось-ось захворієте: тіло відчуває щось між слабкістю і збудженням, з'являються неприємні відчуття в горлі, температура потихеньку росте, то у вас точно не коронавірус.

Коронавірус відрізняється раптовістю. Людина відчуває себе цілком нормально - і зовсім несподівано у неї виникають симптоми.

Симптоми

З симптомами застуди та грипу коронавірус має багато спільного, але все ж є помітні відмінності.

Для початку визначмо, чим відрізняється застуда та грип.

Застуда дуже часто супроводжується закладеністю носа, чханням, слизовими виділеннями, підвищеною температурою, яка, до речі, рідко коли тримається понад 1-3 дні. Під час грипу висока температура тримається понад 3-5 днів, у більшості випадків вона супроводжується явним знесиленням, апатією, м'язовими болями.

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Коронавірус більше схожий за симптомами на грип, але перелічені симптоми сильніші, і до них додаються відчутне утруднення дихання, пневмонія. Іноді - блювота і діарея.

Температура

Важливо зазначити, що застуда переважно дає температуру до 38 градусів, яка, як правило, швидко минає. Грип вже дає від 38 градусів, але рідко підвищується так високо, як під час коронавірусу.

Сухість горла

Після проникнення в горло може з'явитися сухість горла, яка трапляється під час ангіни. Триває приблизно 3-4 дні. Але мова йде саме про сухість, а не запалення. Запалення горла - нехарактерний для коронавірусу симптом. А після попадання звичних нам інфекцій найчастіше починають виділятися слиз і мокрота.

Сухий кашель

Це другий головний симптом, який фіксували у 80% всіх хворих. Він може бути несильним, але виснажливим, коли людині важко відкашлятися. Під час ГРВІ кашель, як правило, вологий, або ж його немає взагалі, або проявляється на 2-3-й день хвороби.

Тахікардія і задишка

Ці симптоми приходять на пізній стадії захворювання, коли коронавірусна інфекція викликає вірусну пневмонію. Цей симптом є найнебезпечнішим.

Також спостерігається відчуття закладеності носа, але воно не схоже на звичний під час застуди нежить. Відчуття таке, ніби тонете у воді.

Заразність

Найпоширеніший спосіб заразитися - це торкатися людей, тому треба часто мити руки. Вірус може жити тільки на ваших руках протягом 5-10 хвилин. Але за ці 5-10 хвилин може статися що завгодно (ви можете потерти руками очі або доторкнутися до носа).

Як правильно поститися без шкоди для здоров'я

Діаметр клітини вірусу становить близько 400-500 нм, тому звичайна медична маска може його відфільтрувати. Головне - її потім правильно утилізувати й вимити руки з милом. Якщо заражений чхає перед вами або пройде на відстані до 3 метрів від вас, зараза просто впаде на землю, літати не зможе.

На додаток до частого миття рук ви можете полоскати горло "Бетадином", щоб усунути або мінімізувати дії мікробів, поки ті ще перебувають у горлі перед тим, як потрапити до легень. У такому разі є шанс вберегтися.

У цілому профілактика коронавірусу така сама, як і ГРВІ.

У разі виявлення у себе характерних симптомів обов'язково зверніться до лікаря, ізолюйте себе від інших людей і надягайте лицьову маску, якщо плануєте контактувати з людиною.

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Вирус, Грип, Застуда, Поради, Порівняння.
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