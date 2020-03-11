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Дієтологи назвали фактори, які впливають на апетит

Дієтологи назвали фактори, які впливають на апетит
17:41 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новини шоу бізнесу:Дієтологи та нутріціологи говорять, що найкращий спосіб подолати голод і апетит – це слідувати сигналам свого організму.

Апетит і голод іноді розглядають як одне ціле, хоч вони у своїх визначеннях дуже різні. Зокрема, можна відчувати апетит, не будучи голодним. Є багато факторів, які впливають на бажання щось з'їсти. Нижче перераховуємо шість найпоширеніших.

Лептин

Лептин – гормон, який діє на гіпоталамус – центр головного мозку, який регулює відчуття апетиту. Він виробляється жировими клітинами, тому чим більше жиру містять ваші жирові клітини, тим більше лептину вони виробляють і тим менший у вас апетит.

Звичні харчові схеми впливають на вироблення лептину дуже цікавим способом. Якщо ви послідовно переїдаєте, ваші жирові клітини насправді зменшують вироблення лептину, щоб пристосувати бажані схеми харчування, дозволяючи вашому апетиту залишатися великим навіть у той час, коли ви набираєте вагу.

Також ваш організм знижує рівень лептину при схудненні, збільшуючи апетит.

Сезонність

Чи знали ви, що ви швидше відчуваєте голод у холодну погоду, ніж у теплу, а також хочете страв з високою калорійністю. Коли ви знаходитесь на холоді, організм швидше перетравлює їжу, аби забезпечити вас достатньою кількістю тепла. Відповідно, шлунок спорожнюється швидше, а ви частіше відчуваєте голод.

Спорт

Люди, які регулярно займаються фізичними вправами, мають тенденцію до здорового апетиту. Ви напевно помічали, як різко з'являється відчуття голоду відразу після виконання фізичних вправ? Так відбувається тому, що фізичні навантаження "витягують" накопичену енергію (тобто глюкозу та жирні кислоти) з тканин тіла.

Вправи, як фізичні, так і психічні, також сповільнюють проходження їжі через травний тракт, змушуючи вас довше відчувати себе ситими. Ба більше, це зменшує тривожність і, таким чином, бажання щось з’їсти.

Ось чому прийом їжі безпосередньо перед тренуванням може викликати у вас спазми або печію – живіт наповнений їжею, яка не встигла засвоїтися організмом.

Хвороби чи травми

Сильні фізичні навантаження або травми, такі як зламана кістка, операція, опік і висока температура, знижують апетит і уповільнюють природні скорочення кишкового тракту.

Коли ви хворієте або травмовані, кількість вироблення цитокінів збільшується. Цитокіни можуть знизити ваш апетит, щоб зберегти енергію для боротьби з короткочасними недугами, енергію, яка в іншому випадку буде використана для перетравлення їжі.

Лікарські препарати

Деякі лікарські препарати впливають на апетит. Приклади препаратів, що підвищують апетит: антидепресанти, антигістамінні засоби (таблетки від алергії), сечогінні засоби, стероїди (борються із запаленням) та транквілізатори (заспокійливі препарати).

Те, що препарат впливає на апетит, майже ніколи не є підставою для того, аби припинити його прийом. Однак, варто знати, що є прямий взаємозв'язок між препаратом та вашим бажанням їжі. Консультуйтеся з лікарем перед початком прийому будь-якого лікарського препарату.

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Соціальний фактор

Впродовж останніх 30 років люди стали споживати більше калорій. Така тенденція пов'язана зі збільшенням розмірів порцій у меню ресторанів та фасованих продуктів. Значне зниження витрат на виробництво харчових продуктів в поєднанні з інтенсивною конкуренцією серед підприємств харчової промисловості призвело до того, що нас постійно засипають комерційною рекламою продуктів.

Відтак, апетити людей завищені, і це, швидше за все, не зміниться найближчим часом. Насправді, дослідження показали, що кількість споживаної нами їжі має сильну позитивну кореляцію з доступністю їжі.

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