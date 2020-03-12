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Як вживання молока впливає на тривалість життя

Як вживання молока впливає на тривалість життя
14:22 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новини шоу бізнесу:Нове дослідження показує, що вживання молока, а саме його жирність, впливає на швидкість біологічного старіння.

Ті люди, які п'ють жирне молоко, старіють значно швидше за тих, хто п'є молоко з низьким вмістом жиру – знежиреного або одновідсоткового, повідомляє Університет Брігама Янга.

Вчені дослідили взаємозв'язок між довжиною теломерів, частотою споживання молока та спожитим вмістом молочного жиру. У дослідженні взяло участь 5634 дорослих людей різного віку.

Дослідження показало, що на кожен 1% додаткового молочного жиру, теломери людей скорочувались на 69 базових пар, що призводило до пришвидшеного біологічного старіння приблизно на 4 роки. У тих людей, які вживали незбиране молоко, теломери були коротшими на 145 базових пар.

Близько половини людей в дослідженні вживали молоко щодня, чверть вживали молоко щотижня. Найменша кількість людей з групи вживала незбиране молоко, 30% учасників вживали 2% молоко й 10% осіб споживали 1% молоко. Також 17% учасників дослідження вживали знежирене молоко і 13% взагалі його не пили. Врешті фахівці виявили, що люди, які п'ють молоко з низьким вмістом жиру, старіють на кілька років повільніше за тих, хто п'є молоко з високим вмістом жиру (2% і незбиране).

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Пити молоко – це не погано, але ви повинні зважатина те, який тип молока вживаєте, – сказав професор Ларрі Такер.

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Молоко, Тривалість життя, Властивості молока, Шкода молока.
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