Як вживання молока впливає на тривалість життя

Новини шоу бізнесу:Нове дослідження показує, що вживання молока, а саме його жирність, впливає на швидкість біологічного старіння.

Ті люди, які п'ють жирне молоко, старіють значно швидше за тих, хто п'є молоко з низьким вмістом жиру – знежиреного або одновідсоткового, повідомляє Університет Брігама Янга.

Вчені дослідили взаємозв'язок між довжиною теломерів, частотою споживання молока та спожитим вмістом молочного жиру. У дослідженні взяло участь 5634 дорослих людей різного віку.

Дослідження показало, що на кожен 1% додаткового молочного жиру, теломери людей скорочувались на 69 базових пар, що призводило до пришвидшеного біологічного старіння приблизно на 4 роки. У тих людей, які вживали незбиране молоко, теломери були коротшими на 145 базових пар.

Близько половини людей в дослідженні вживали молоко щодня, чверть вживали молоко щотижня. Найменша кількість людей з групи вживала незбиране молоко, 30% учасників вживали 2% молоко й 10% осіб споживали 1% молоко. Також 17% учасників дослідження вживали знежирене молоко і 13% взагалі його не пили. Врешті фахівці виявили, що люди, які п'ють молоко з низьким вмістом жиру, старіють на кілька років повільніше за тих, хто п'є молоко з високим вмістом жиру (2% і незбиране).

Пити молоко – це не погано, але ви повинні зважатина те, який тип молока вживаєте, – сказав професор Ларрі Такер.