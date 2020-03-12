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Лікарі розповіли, які овочі можна готувати, а які категорично ні

Лікарі розповіли, які овочі можна готувати, а які категорично ні
16:01 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новини шоу бізнесу:Овочі необхідні для нашого організму, їх слід споживати незалежно від сезону та в ідеалі щодня.

Дійсно, високі температури можуть руйнувати поживні речовини, зокрема вітаміни В, С та фітонутрієнти розчиняються у воді. При кипінні ці мікроелементи можуть вимиватися, а відтак воду, у якій варилися овочі, можна зберегти для приготування інших страв, так нутрієнти овочевого бульйону принесуть здоров'ю користь, пише Anywell.

Вітаміни A, D, E і К є жиророзчинними, відтак, якщо приготувати шпинат чи капусту з використанням олії, ці вітаміни зруйнуються.

Якщо говорити про збереження вітаміну С, то споживати овочі краще сирими. Адже під впливом температур його концентрація швидко знижується. Втім, більшість поживних речовин починають руйнуватися відразу ж після того, як їх зірвали з гілки чи викопали із землі. Тому, іноді консервовані чи заморожені овочі та фрукти корисніші.

Варто також враховувати й те, що овочі та фрукти по-різному реагують на термічну обробку. Відтак, слід знати, які овочі при яких температурах готувати, а які краще споживати сирими.

Як реагують овочі на високі температури

Капуста

Хрестоцвіті овочі, зокрема броколі, цвітна капуста, кале є корисними, якщо їсти їх сирими. Вітамін С та індол-глюкозинолат у цих овочаї після термообробки знижується. Біла капуста після кип'ятіння чи баланшування втрачає білок, фітохімічні речовини та мінерали. Якщо ж готувати її у мікрохвильовій печі, втрати будуть незначні. Найбільше каротиноїдів та флавоноїдів у сирій цвітній капусті. Те саме стосується й капусти кале.

Томати

Відтак, помідори, які пройшли термічну обробку містять більше лікопіну, ніж сирі, різниця аж у три рази. Лікопін знижує ризик серцевих нападів, раку простати. Однак, вітаміну С у приготованих томатах значно менше. У відвареній моркві, до речі, теж більше бета-каротину, ніж у сирій, організм перетворить бета-каротин у вітамін А, який послугує для підтримки здоров’я очей, репродуктивного здоров’я, кращої роботи імунітету та росту кісток. Втім, при термічній обробці морква втрачає поліфеноли, які допомагають підтримувати здорову вагу та покращує процеси травлення.

Шпинат та листова зелень

У 100 г шпинату, який пройшов термічну обробку, на 35% більше кальцію, аніж у сирій листковій зелені. До того ж, шпинат під час приготування зменшується в об'ємі, ви отримуєте більше поживних речовин. Приготування на пару стручкової квасолі збереже фолат.

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Гриби

Під час приготування грибів у них підвищується рівень антиоксидантів і поліфенолів. Навіть тоді, коли температура висока, а процес приготування триває довго.

Овочі містять мало калорій, жирів і натрію. Однак, вони можуть з'явитися у процесі приготування, внаслідок додавання цукру, солі чи жиру. Оливкова чи інша рослинна олія є корисною для серця та загалом організму, а ось надмірна кількість солі може підвищити тиск і ризики серцево-судинних захворювань.

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Овочи, Які овочі можна готувати, Які овочі не можна готувати.
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