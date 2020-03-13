Дієтологи розповіли, що можна їсти без шкоди для здоров'я і фігури вночі

Новини шоу бізнесу:Похід на кухню може бути корисним для здоров'я лише за умови правильного харчування та вживання корисних продуктів.

Замість того, щоб "атакувати" морозиво, канапки або солодощі вночі – можна замінити калорійні продукти на легші та корисніші для організму. Редакція Здоров'я 24 пропонує підбірку "снеків", якими можна побороти відчуття голоду.

Зауважимо: для того, щоб не мати непоборного бажання для перекусу вночі, не варто лягати спати голодними і збалансовано харчуватися впродовж дня.

Корисні снеки для нічних перекусів

Ягоди

Ягоди – смачна закуска з низьким вмістом калорій і великим вмістом клітковини, що допомагає зберегти відчуття ситості. Так, в одній склянці з полуницею буде близько 49 калорій, з малиною – 64 калорії, а з чорницею – 84 калорії.

Грецький йогурт

Це гідний варіант для перекусу, який багатий білком. Грецький йогурт рекомендуємо обирати з низьким вмістом жиру, у такий спосіб ви зменшите калорійність. Крім того, молочні продукти через вміст кальцію та триптофану можуть сприяти повноцінному сну.

Суп

Легкий суп може ідеально втамувати голод і не матиме шкоди для фігури. Найкращими варіантами є курячий бульйон і овочеві крем-супи.

Яйця накруто

Існує кілька досліджень, у яких дієтологи рекомендують їсти багату білками їжу для перекусів, відтак нічна закуска буде корисною не лише для метаболізму, а й для нарощування м'язів. Калорійність одного звареного накруто яйця – 70 калорій.

Сир

Як переконують вчені з Університету Флориди, сир перед сном вживати корисно, адже продукт допомагає активізувати обмін речовин і добре впливає на м'язи та фігуру.