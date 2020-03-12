В яких випадках не можна вживати картоплю

Новини шоу бізнесу:Якщо ви купуєте картопля в супермаркеті, тоді не вживайте його з шкіркою.

Німецькі фахівці перерахували випадки, коли вживати картоплю категорично не рекомендується, тому що він може бути небезпечним для здоров'я. Про це повідомляє видання Wunderweib.

Картопля з холодильника

Експерти кажуть, що зберігати цей продукт необхідно в прохолодному і темному приміщенні. Такі умови перешкоджають виробленню соланіну - токсичної речовини. Якщо картопля тримати постійно в холодильнику, тоді крохмаль, що входить до його складу, перетворитися в цукор. А під час приготування така картопля утворює акриламід - хімічна речовина, яка збільшує ризик онкологічного захворювання.

Неочищена картополя

Якщо ви купуєте картопля в супермаркеті, тоді не вживайте його з шкіркою. При тривалому зберіганні в шкірці цього продукту виробляються токсичні речовини, небезпечні для організму людини. Крім того, цей овоч часто обробляють пестицидами.

Картопля з неприємним запахом

Перевірити, наскільки свіжий продукт можна по запаху, і картопля не виняток. Якщо він видає солодкуватий і затхлий запах - вживати його не рекомендується.

Картопля з плямами

Якщо ви помітили на овочі мокрі плями, значить картопля заражений бактеріями, тому сміливо відправляйте такий продукт в сміттєвий бак.