В яких випадках не можна вживати картоплю

Німецькі фахівці перерахували випадки, коли вживати картоплю категорично не рекомендується, тому що він може бути небезпечним для здоров'я. Про це повідомляє видання Wunderweib.
Картопля з холодильника
Експерти кажуть, що зберігати цей продукт необхідно в прохолодному і темному приміщенні. Такі умови перешкоджають виробленню соланіну - токсичної речовини. Якщо картопля тримати постійно в холодильнику, тоді крохмаль, що входить до його складу, перетворитися в цукор. А під час приготування така картопля утворює акриламід - хімічна речовина, яка збільшує ризик онкологічного захворювання.
Неочищена картополя
Якщо ви купуєте картопля в супермаркеті, тоді не вживайте його з шкіркою. При тривалому зберіганні в шкірці цього продукту виробляються токсичні речовини, небезпечні для організму людини. Крім того, цей овоч часто обробляють пестицидами.
Картопля з неприємним запахом
Перевірити, наскільки свіжий продукт можна по запаху, і картопля не виняток. Якщо він видає солодкуватий і затхлий запах - вживати його не рекомендується.
Картопля з плямами
Якщо ви помітили на овочі мокрі плями, значить картопля заражений бактеріями, тому сміливо відправляйте такий продукт в сміттєвий бак.