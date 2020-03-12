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На скільки років корисні звички продовжують життя

На скільки років корисні звички продовжують життя
20:09 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новини шоу бізнесу:Здорове харчування, фізична активність, відмова від шкідливих звичок можуть попереджувати більшість захворювань, а відтак продовжувати життя.

Вчені з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я вивчили дані 100 тисяч осіб, щоб визначити, які звички подовжують життя людини.

Найефективнішими для продовження тривалості життя виявилися:

- Відмова від куріння.

- Нормальний індекс маси тіла.

- Обмежене вживання алкоголю.

- Здорове харчування.

- Фізична активність.

Примітно, що спорту слід приділяти не менше 30 хвилин на день.

Наявність перерахованих звичок знижує ризик раку, діабету другого типу та серцево-судинних захворювань.

Жінки, які ведуть здоровий спосіб життя, мають високі шанси дожити до 84-річного віку не захворівши на діабет чи серцево-судинні захворювання. Жінки, які не дотримуються жодної з цих звичок, максимально проживають без захворювань до 73,7 років.

Чоловіки, які ведуть здоровий спосіб життя та не мають шкідливих звичок, можуть прожити без захворювань до 81,1 року, а ті, хто не дотримується цих звичок, – лише до 73 років.

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Найменші шанси на здорову старість були у чоловіків і жінок з ожирінням або звичкою викурювати понад 15 сигарет в день. Здоровий спосіб життя може подарувати чоловікам 7,5 років, а жінкам – 10 років життя без хронічних захворювань, – резюмують вчені.

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Звички, Корисні звички, Які звички продовжують життя.
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