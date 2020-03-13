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Чим відрізняється жіноча та чоловіча кров

Чим відрізняється жіноча та чоловіча кров
14:46 Сьогодні Телеграф lenta.ua Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Кров вагітних жінок небезпечна для чоловіків.

Вчені з'ясували, чим відрізняється склад чоловічої і жіночої крові. Отримані знання допоможуть лікарям під час операцій і при переливанні.

Марія Бутовська в своїй книзі «Антропологія статі» пише, що обсяг і вага чоловічого серця більше жіночого на 100-200 мл і 50 грам відповідно. Різниця в літражі крові становить 1-1,5 літра.

І. В. Резько в «Самій потрібній книзі для справжніх чоловіків» написав, що жіночий пульс досягає 90 ударів, а у представників сильної половини людства - 72, проте кров'яний тиск вище на 10 пунктів. З цієї причини чоловіки схильні до гіпертонії.

Євген Кащенко розповів, що чоловіча кров більш насичена еритроцитами і гемоглобіном. У зв'язку з цим під час переливання сильній статі досить 6 літрів, а жінкам потрібно 7 літрів. Дами мають більш еластичні судини і частіше виживають при рясній крововтраті.

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Експерти з'ясували, що не варто переливати жіночу кров чоловікам до 50 років. Під час досліджень 13%, які перенесли процедуру, померли протягом трьох років. Небезпечною виявилася кров жінок, які хоча б раз були вагітні.

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Организм, Кровь, Лікарі, Чоловіки, Жінки, Вчені.
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