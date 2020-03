Як сон впливає на здоров'я наших легенів

Новини шоу бізнесу:Люди, які регулярно сплять понад 11 годин або менше ніж 4 години на добу, майже втричі частіше страждають від фіброзу легенів.

Наш біологічний годинник регулює ледь не кожну клітину тіла, керуючи циклами в багатьох процесах, враховуючи сон, секрецію гормонів та обмін речовин, повідомляє Proceedings of the National Academy of Sciences.

Дослідження на мишах показали, що змінюючи годинниковий механізм, можна порушити фіброзний процес, тим самим підвищити ймовірність розвитку легеневого фіброзу у тварин.

Використовуючи дані з британського Біобанку, дослідники довели, що легеневий фіброз пов'язаний з недо- та пересипанням.

Люди, які сплять до 4 годин на день, подвоюють шанси на розвиток легеневого фіброзу. Натомість люди, які сплять понад 11 годин в день, збільшують шанси на розвиток легеневого фіброзу втричі.

Менші, але все ж підвищені ризики були помічені й в тих людей, які люблять лягати спати пізно вночі або працюють позмінно.

Дослідники пояснюють це експресією "годинникового гена" – REVERBα. Цей ген продукує білок, який впливає на синтез колагену мезенхімальними стовбуровими клітинами, тим самим сприяючи утворенню рубців.

Легеневий фіброз – це руйнівний невиліковний стан. Тому розуміння того, що біологічний годинник впливає на нього, відкриває нові способи лікування або профілактики цього стану, – сказав провідний дослідник Доктор Джон Блейклі.

Варто зауважити, що попередні дослідження фахівців вказували на те, що нездоровий сон пов'язаний з розвитком діабету, раку, остеопорозу, інсульту та інфекційних захворювань.