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Кофеїн зменшує рівень холестерину та ризики ожиріння

Кофеїн зменшує рівень холестерину та ризики ожиріння
19:03 Пт, 13 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новини шоу бізнесу:Опираючись на своє дослідження, дослідники з Іллінойського університету вважають, що кофеїн гальмує ожиріння та зростання рівня холестерину.

Вчені прийшли до висновку, що кофеїн зменшує запас ліпідів у жирових клітинах та обмежує вироблення тригліцеридів.

Впродовж чотирьох тижнів щури тримали обезогенну дієту, яка містила в собі 40% жиру, 45% вуглеводів та 15% білка. Вони вживали кофеїн у кількості, еквівалентним 4 горнятам кави на день. Гризуни, які вживали кофеїн, набрали на 16% менше ваги й накопичили на 22% менше жиру, ніж ті, які не вживали його.

Також фахівці встановили, що кофеїн зменшив накопичення ліпідів у жирових клітинах на 20% -41%. Окрім того, вони простежили експресію кількох генів, пов’язаних з ожирінням та обміном ліпідів.

Усі кофеїнові напої значно зменшили показники Fasn і Lpl. У клітинних культурах експресія Fasn зменшилася на 31% -39%, а експресія Lpl– на 51% -69% серед клітин, які отримували синтетичний кофеїн або кофеїн з парного чаю або кави, виявили вони.

У щурів, які вживали кофеїн з чаєм, експресія Fasn зменшилася на 39% жировій тканині та на 37% у печінці.

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Саме зниження експресії Fasn та двох інших генів зменшило інтенсивність вироблення холестерину ліпопротеїдів низької щільності та тригліцеридів у печінці.

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Холестерин, Кава, Кофеїн, Ожиріння, Користь кофеїну, Властивості кофеїгу.
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