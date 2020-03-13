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Субота, 14.03.2020
Спростували міфи про користь глінтвейну
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Спростували міфи про користь глінтвейну

Глінтвейн – це алкогольний напій із підігрітого вина з фруктами та спеціями, зазвичай, люди купують його на вулицях, щоб зігрітися.
24tv.ua
Фото: pixabay
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Глинтвейн, Користь глінтвейну, Міфи про користь глінтвейну.
20:19 Пт, 13 Березень 2020 Телеграф
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