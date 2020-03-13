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Що робити, якщо ви переїли на ніч

Що робити, якщо ви переїли на ніч
21:00 Пт, 13 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новини шоу бізнесу:Якщо з вами це сталось, то потрібно дотримуватись певних правил, щоб мінімізувати поганий вплив.

Після переїдання на ніч у наступні дні вам необхідно провести "чистку" свого організму, перевантаженого зайвими калоріями. Отже, очищення організму слід починати з самого ранку, і триматися з усіх сил до пізнього вечора.

Для початку потрібно вивести з організму всю зайву рідину. Тобто в жодному разі не можна їсти солоного або занадто солодкого, щоб не перешкоджати виведенню зайвої рідини в організмі.

По можливості намагайтеся їсти продукти, в яких міститься клітковина. До таких продуктів можна віднести сушені бобові, хліб з висівками або ж цілозерновий хліб. При цьому не слід обмежувати себе в калоріях, оскільки недоїдання загрожує пробудженням сильного апетиту, а відчуття голоду може спровокувати обжерливість.

Навіть якщо вечеря була занадто ситною, то сніданок пропускати все одно не можна. Якщо ви не поснідаєте, то до обіду можете випробувати гостре відчуття голоду, завдяки якому можете зірватися.

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Працюючи над відновленням водного балансу, потрібно багато простої води. Солодкі напої краще взагалі виключити в цей розвантажувальний день.

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Їжа, Ніч, Якщо ви переїли на ніч.
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