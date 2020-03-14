Все про майонез: користь, шкода, калорійність

Новини шоу бізнесу:Варто знати наскільки безпечно чи небезпечно додавати майонез до улюблених салатів.

Про властивості майонезу розповіла дієтологиня-ендокринолог Альбіна Комісарова. Ми звикли вважати, що майонез є шкідливим та калорійним продуктом. Якщо звернути увагу на склад більшості магазинних майонезів, це цілком виправдане твердження. Втім, майонез не є суцільним злом.

Тоді в чому справа

Майонез містить багато солі – це аж ніяк не корисно, а також багато калорій – тож якщо споживати майонез у великій кількості, шкоди від нього буде більше, аніж користі.

Але загалом майонез не є страшним і небезпечним продуктом. Головне – читати склад, аби не було ніяких стабілізаторів і зайвих добавок.

Саме добавки викликають найбільше побоювань. І якщо людина вживає майонез регулярно, як доповнення до багатьох страв, ці речовини надходять в організм кожен день, накопичуючись і створюючи навантаження на печінку.

Небезпечні добавки та стабілізатори

У майонез можуть додавати стабілізатори E415, E440, загусники E1414 й E1422, які призводять до захворювань кишківника і шлунка, крім того сприяють руйнуванню зубної емалі, E301, E302, підсолоджувачі Е951 – 959.

Аспартам або Е951 вважається однією з найбільш шкідливих добавок, у багатьох країнах він заборонений для застосування.

Який майонез можна їсти

Якщо ви вирішили купувати майонез, уважно читайте склад та уникайте перерахованих добавок.

Хорошим рішенням буде майонез власного виробництва. Так ви будете впевненні в якості, терміну придатності та складі.

Адже сам по собі майонез є хорошим поживним продуктом. Звісно, навіть домашній майонез слід вживати в міру.

Майонез містить яєчний білок – альбумін, а це найнеобхідніший для нашого організму білок.

Хороший майонез збагачує наш організм ненасиченими жирами та корисним холестерином.

До складу майонезу обов'язково входить соняшникова, оливкова або інша рослинна олія, що містить джерела енергії та легко засвоюється організмом.

"Хороший холестерин" і ненасичені жири здатні стабілізувати процеси обміну речовин в нашому організмі. Крім того, рослинна олія попереджає появу серцево-судинних захворювань, нейтралізує тромбоутворення в судинах і покращує засвоєння вітаміну А, уповільнює процеси старіння.

Чи можна їсти майонез кожен день

Через велику кількість солі й калорій не слід їсти майонез часто. Річ не у шкідливості самого продукту, а в кількості.

Не купуйте майонез додому на кожен день. Готуйте домашній майонез, найкраще – на основі оливкової олії – він містить цінні для організму лінолеву і ліноленову кислоти.

Варто зазначити, що жирність майонезу перевищує жирність сметани у два рази.

Звісно, від ложки салату з майонезом у новорічну ніч нічого не трапиться. Страви на столі не повинні бути абсолютно всі з майонезом.