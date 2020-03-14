Дієтологи розповіли, скільки бігати, якщо з'їли піцу

Новини шоу бізнесу:Калорійність продуктів часто недооцінюють, а фізичну активність навпаки – переоцінюють.

Вчені з Університету Лафборо пропонують новий спосіб боротися з проблемою зайвої ваги.

Нове маркування калорій

Вчені пропонують маркувати їжу таким чином: на упаковуванні їжі повинно бути вказано, скільки вправ потрібно людині для того, щоб спалити калорії, які містяться в продукті.

Зокрема, для того, аби витратити калорії однієї піци, необхідно чотири години, а щоб "спалити" шоколадку — 22 хвилини.

У скільки бігу чи прогулянки "обійдеться" перекус:

- тарілка пластівців (172 ккал) — 16 хвилин бігу (8 км/год) або 31 хвилина ходьби (5–8 км/год);

- шоколадний батончик (229 ккал) — 22 хвилини бігу або 42 хвилини ходьби;

- банка солодкої газованої води (138 ккал) — 13 хвилин бігу або 26 хвилин ходьби;

- мафін із лохиною (265 ккал) — 25 хвилин бігу або 48 хвилин ходьби;

- пакет чипсів (171 ккал) — 16 хвилин бігу або 31 хвилина ходьби;

- сандвіч із куркою та беконом (445 ккал) — 42 хвилин бігу або 1 час 22 хвилини ходьби.

Дослідники припускають, що ярлики з кількістю вправ допоможуть людям перейти на здорове харчування.

Аналіз 14 досліджень свідчить, що такий тип маркування може скоротити щоденне приймання їжі людиною на 200 калорій.

Ми зацікавлені в тому, щоб люди могли приймати правильні рішення щодо того, що вони їдять, а також намагаємося зробити людей більш фізично активними, — розповів професор Аманда Дейлі. Адже навіть незначне переїдання щодня може призвести до проблем із зайвою вагою.