Що буде, якщо людина з'їсть котячий корм

Новини шоу бізнесу:Сировиною котячого корму є м’ясні субпродукти – внутрішні органи великої рогатої худоби, що не входить в людський раціон.

Котячий корм містить м’ясо, яке виготовляють на тих же фермах, що й для людей. Їх виробництво також регламентоване чіткими стандартами якості та безпеки.

Зокрема, визначені основні показники корму, умови до сировини, правила упакування, транспортування і зберігання. До того ж, існують чіткі способи досліджень якості.

З чого виготовляють корм для котів

Сировиною котячого корму є м’ясні субпродукти – внутрішні органи великої рогатої худоби, що не входить в людський раціон.

Волосся, копита, рога, обрізки шкур, перегній, вміст шлунку, а також те, що в процесі виробництва могло впасти на підлогу, – в корм не потрапляють.

Інші компоненти корму для тварин – злаки, овочі, олії.

Сосиски і вермішель, скоріше за все, виготовлені за тією ж технологією, що й рагу з кролика в вершковому соусі для кота.

В сучасному світі важливо не те, як називається їжа, а те, з чого вона виготовляється.

Список інгредієнтів є на упаковці сосисок, пачці вермішелі та на банці котячого корму. Інша справа, що список буває важко зрозуміти.

Однак, схожість виробничого процесу – не привід включати у свій раціон котячий корм.