Який тип олії найкраще впливає на мозок та допоможе хворим з деменцією

Новини шоу бізнесу:Оливкова олія – важливий компонент здорового раціону.

Вчені з Римського університету ла Сап'єнца дійшли висновків, що оливкова олія екстракласу (extra virgin olive oil) може покращувати пам’ять та загалом роботу мозку.

Раціон із додаванням оливкової олії також може допомогти хворим з деменцією. Найбільш поширена з деменцій – хвороба Альцгеймера.

Поки дослідники не окреслили чіткої причини хвороби Альцгеймера та деменції, але одна з можливих причин – накопичення тау-білка в мозку.

А нещодавні дослідження свідчать про те, що раціон із додаванням оливкових олій, впливає на секрецію тау-білка, сповільнюючи прогресування нейродегенеративних захворювань.

Експеримент з оливковою олією

Дослідники провели експерименти на мишах, яких пів року годували із додаванням оливкової олії.

Через шість місяців фахівці перевірили їх пам’ять і здібності до навчання.

В результаті, ті гризуни, чий раціон був із додаванням оливкової олії, показали зміни таких показників: у них поліпшилась робоча, просторова і навчальна пам’ять.

Показники були пов’язані зі зменшенням концентрації тау-білка в мозку.

Дослідження є підтвердженням попередніх висновків вчених про те, що оливкова олія багата на антиоксиданти, зменшує запалення та покращує здоров’я серцево-судинної системи.