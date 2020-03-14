Короткий сон може викликати небезпечні захворювання

Новини шоу бізнесу:Недостатня кількість сну пов’язана із низькою мінеральною щільністю кісток та остеопорозом жінок в постменопаузі.

Остеопороз – це небезпечне захворювання, адже збільшує ризик виникнення патологій та скорочує тривалість життя, повідомляє Medical News.

Що таке остеопороз?

Остеопороз Остеопороз: причини, аналізи, лікування та профілактика – це захворювання кісткової тканини, при якому її кількість значно зменшується, що призводить до крихкості кісток. Небезпека остеопорозу в тому, що чим сильніше виражене захворювання, тим імовірніше отримати травму навіть під час невеликого навантаження.

Також остеопороз небезпечний не має симптомів та наявних ознак – зазвичай його виявляють під час перелому.

Як проводилось дослідження

У дослідженні взяли участь 11 084 жінок, які перебували на останньому етапі клімаксу. Їх розділили на дві групи: перша спала до 5 годин на день, а друга до 7.

Фахівці виявили, що учасниці першої групи мали значно нижчий показник МЩКТ у стегнах, шиї та хребті, ніж учасниці другої групи.

Також вчені виявили, що перша група мала на 63% вищі ризики виникнення остеопорозу стегна та хребта.

Я сподіваюся, що це дослідження може слугувати нагадуванням прагнути до рекомендованих мінімальних 7 годин сну на добу заради нашого фізичного та психічного здоров’я, – зауважив Хізер Окс-Бальком, доктор наук, провідний автор дослідження, університет в Буффало