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5 основних продцедур для шкіри саме у березні

5 основних продцедур для шкіри саме у березні
19:42 Сб, 14 Березень 2020 Телеграф ukr.media Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:5 простих процедур допоможуть "розбудити" вашу шкіру.

Весна — час оновлення не лише для природи, але і для нашої краси. Подивіться, що косметологи радять робити щовесни, щоб наша краса сяяла і приводила у захват.

Зволожуйте шкіру

Протягом зими наша шкіра страждала від сухого повітря, коливань температури і нестачі вологи — не дивно, що вона виглядає тьмяною і втомленою. Перший місяць весни — найбільш відповідний час для інтенсивних зволожуючих процедур. Їх можна проводити вдома або у салоні — головне, щоб шкіра отримала достатню кількість вологи і відновила пружність та свіжий колір.

Очищайте шкіру

Взимку, коли шкіра суха і більш вразлива, косметологи радять користуватися відлущуючими засобами не частіше, ніж раз на тиждень. Але навесні, коли ми отримуємо більше вологи і сонця, можна збільшити частоту використання пілінгів — щоб не лише знімати відмерлі клітини, але і поліпшити проникнення різних косметичних засобів та допомогти шкірі прокинутися.

Замініть крем на лосьйон

Весна — найбільш відповідний час, щоб перейти зі зволожуючих кремів на лосьйони. Важкі засоби на основі олій ідеальні для зимового догляду, коли наша шкіра особливо потребує зволоження. Але навесні краще вибирати більш легкі засоби, які не забивають пори і не обтяжують шкіру.

Що корисніше ванна чи душ

Захищайте шкіру від сонця

Починайте свій ранок з сонцезахисного крему: навесні ми проводимо на вулиці більше часу, а ультрафіолет потрапляє на шкіру навіть крізь хмари. Наша шкіра потребує постійного захисту, тому наносьте засіб вранці і не забувайте оновлювати його кожні дві-три години. І не забувайте про сонцезахисні окуляри — вони не лише оберігають від появи "гусячих лапок", але і захищають від раку шкіри.

Подбайте про губи

Перші тижні весни — час, коли жінки особливо часто зіштовхуються з сухістю і тріщинами на шкірі губ. І це не дивно: холодне повітря, вітер, більш яскраве сонце і нестача вологи — усі ці фактори негативно позначаються на шкірі губ. Користуйтеся бальзамами і скрабами, а також не забувайте про захист від ультрафіолету: шкіра губ — одне з найбільш вразливих місць на тілі для раку шкіри.

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Весна, Шкіра, Догляд, Обличчя, Креми.
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