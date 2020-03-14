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Чим корисний спорт для кар'єри

Чим корисний спорт для кар'єри
21:43 Сб, 14 Березень 2020 Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Фізична активність не тільки покращує фігуру, але і розвиває якості, що допомагають досягти успіхів у кар'єрі та бізнесі.

Незалежно від обраного режиму тренування, вже незабаром можна помітити, як спорт сприятливо позначається на успіхах у роботі. Він допомагає подолати депресивний стан, підвищує витривалість, концентрацію уваги, прискорює мозкову активність.

У сьогоднішній статті ми хочемо розповісти про те, які позитивні зміни спорт вносить у кар'єру.

Зростає ефективність

За дослідженням учених, люди, які займаються спортом не менше 150 хвилин на тиждень, менше хворіють і краще зосереджуються на робочих завданнях. Роботодавці вже звернули увагу на цей нюанс і тому вони віддадуть перевагу, при прийомі на роботу, спортивному співробітнику.

Творчий потенціал

Прояв творчості цінується у багатьох компаніях. Таких людей завжди цінують. Систематичні спортивні навантаження допомагають мозку генерувати креативні ідеї та знаходити правильні рішення в різних ситуаціях.

Прискорюється мозкова активність

Спорт покращує пам'ять. Також він активує зони мозку, що відповідають за комунікацію та орієнтацію в навколишньому середовищі.

Крім того, тренування надають заспокійливий ефект і дозволяють розсудливо вирішувати проблеми і термінові завдання.

Впевненість у власних силах

Люди, які регулярно займаються спортом, виглядають красиво і спортивно, що надає їм впевненість у собі, а така категорія людей легше знаходить підхід до підлеглих, колег і ділових партнерів.

Зниження негативних емоцій

Негатив, який наростає, занапастив чимало перспективних працівників. Причина — негативні стресові ситуації в офісі.

Під час фізичної активності продукується білок, що розщеплює кінуренін, який виробляється при стресових ситуаціях. Чим більше в житті спорту, тим менше стресу і негативних емоцій. Тому спорт популярний в багатьох компаніях.

Гнучкість мислення

Спорт для багатьох стає важливою складовою життя. Під час вправ можна дізнатися чимало нового про власну дисципліну та упорядкувати свої думки. Деякі люди починають самостійно знайомитися з іншими спортивними напрямками або ж коригувати вже відому програму вправ. При цьому мислення стає швидким і гнучким.

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Інформація освоюється швидше

На думку вчених, ходьба оптимізує аналітичне мислення. Чим частіше людина буде ходити, тим швидше вона стане освоювати потоки нової інформації та розсудливо приймати важливі рішення.

Досягнення поставлених цілей

Спортивні тренування розвивають силу волі, адже без неї складно досягти бажаного результату не тільки в спорті, але і в кар'єрі.

На роботі часто трапляються різні стресові ситуації, а сила волі допомагає їх оминати або протистояти без погіршення емоційного стану.

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Спорт, Робота, Спортзал, Карє'ра, Користь спорту.
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