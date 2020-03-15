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Активний відпочинок: вся користь від велосипеда

Активний відпочинок: вся користь від велосипеда
10:56 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новини шоу бізнесу:Велосипедні прогулянки, велокрос, екстремальна їзда на гірському велосипеді – це види спорту, які популярні серед всіх поколінь.

Проте, чи є якийсь позитивний ефект від регулярної їзди на велосипеді? Давайте розбиратись!

Чим корисна їзда на велосипеді?

1. Зміцнюємо м’язи

Елемент опору їзди на велосипеді сприяє нарощуванню м’язової маси та зміцненню м’язів (ніг, грудей, спини, рук) у цілому. Вони набувають не тільки гарну форму, а й стають витривалішими. При цьому, на відміну, наприклад, від бігу, велосипедна їзда дає можливість розслабити м’язи та відновити сили під час спуску. Чергування навантаження та відпочинку дозволяє тренувати м’язи в заданому ритмі.

2. В процесі їзди – худнемо

Низька інтенсивність, аеробні та послідовні вправи є одним з найефективніших способів схуднення. Катання на велосипеді, наприклад, протягом години досить для того, щоб почати втрачати зайві кілограми та небажані відкладення в області стегон. При цьому ваш організм спалює калорії у процесі їзди, а також протягом деякого часу після неї.

3. Зміцнюємо серцево-судинну систему

Їзда на велосипеді є відмінним кардіотренуванням, підвищує частоту серцевих скорочень та змушує кров циркулювати по всьому тілу. У результаті чого є одним з видів вправ, рекомендованих як здоровий спосіб знизити ризик розвитку серцевих захворювань. Дослідження показало, що регулярні поїздки на велосипеді можуть знизити ваші шанси на розвиток проблем з серцем на 50%.

4. Зміцнюємо імунітет

Їзда на велосипеді є відмінним стимулятором імунної системи завдяки посиленню кровообігу, а також своєрідним загартовуваням. Якщо ви будете регулярно займатися велоспортом, то, відповідно, менше будете піддаватися сезонним захворюванням і вбережете себе від частого відвідування різноманітних аптек.

5. Покращуємо самопочуття

Доведено, що катання на велосипеді знижує рівень стресу на 40% і, як наслідок, може стримувати почуття тривоги. Виробляючи гормон щастя, ви концентруєте свою увагу на дорозі перед собою, тим самим відволікаючись від проблем, роботи або побуту, думок, які вас турбують. Їзда на велосипеді може забезпечити таке необхідне розумове розвантаження. Навіть 30 хвилин такого проведення часу на день покращують ваш настрій і знижують ризик впасти в депресію.

6. Покращуємо сон

Раннє велотренування відмінно справляється з пробудженням. А регулярні катання на велобайку допоможуть оздоровити ваш сон, що в результаті сприятливо позначиться на вашому загальному самопочутті. Систематичні поїздки на велосипеді виводять з організму стресовий гормон – кортизол, який заважає вам заснути при перевтомі. Таким чином, велопрогулянки допомагають вам позбавитися від безсоння.

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7. Контролюємо діабет

Люди з діабетом II типу часто відчувають поганий кровообіг у нижній частині тіла, що може привести до опухлих ніг. Їзда на велосипеді – відмінний спосіб покращити відтік крові з нижньої частини тіла, зменшуючи набряклість та біль у ногах. Оскільки ці тренування змушують м’язові клітини споживати глюкозу, вони також можуть допомогти людям з діабетом регулювати рівень цукру в крові.

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Велосипед, Активний відпочинок, Їзда на велосипеді, Користь велосипеда.
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