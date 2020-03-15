Китайські лікарі пояснили, як уберегтися від коронавірусу

Новини шоу бізнесу:Новий коронавірус може довго не проявляти ознак інфекції.

У розпал коронавірусної інфекції по всьому світу важливо дотримуватися ряду порад, щоб уберегтися від COVID-19. Їх перерахував лікар, який вивчає коронавірус в Ухані. За його словами, якщо у вас нежить і мокрота при застуді, ви не можете бути носієм коронавірусної інфекції.

Коронавірусна пневмонія - це сухий кашель без нежиті. "Це найпростіший спосіб визначити, яка у вас інфекція", - зазначив медик. Він підкреслив, що вірус з Уханю НЕ термостійкий - гине при температурі 26-27 градусів. Тому, радить лікар, пийте більше гарячої води, частіше і довше будьте під сонцем. "Гаряча вода - не ліки, але вона корисна для здоров'я і ефективна при всіх вірусах", - пояснив медик.

Вірус досить великий за розміром (діаметр комірки становить близько 400-500 нм), тому звичайна медична маска в принципі може його відфільтрувати. Якщо заражений чхає перед вами або пройде на відстані до 3 метрів від вас, сповільніть крок - і "зараза" просто впаде на землю, літати вона не може. Якщо вірус потрапив на поверхню металу, він проживе не менше 12 годин. Тому якщо ви стикнулися з будь-якою металевої поверхнею, ретельно вимийте руки з милом.

Вірус може залишатися активним на тканині протягом 6-12 годин. Звичайний пральний порошок повинен вбити вірус. Зимовий одяг досить просушити на сонці, щоб убити вірус.

Після потрапляння інфекції до горла може з'явитися сухість, яка зустрічається при ангіні. Вона триватиме 3-4 дні. Потім вірус буде зливатися з носової рідиною, потрапляти до трахеї, а потім - до легенів і викликає їх запалення. Цей процес займе від 5 до 6 днів.

При короновірусніі пневмонії з'являється висока температура і утруднене дихання. Закладеність носа не схожа на типову закладеність, з'являється відчуття, що ви тонете у воді. У цьому випадку слід негайно звернутися до лікаря. Найпоширеніший спосіб заразитися - це доторкатися до людей, тому потрібно часто мити руки. Вірус може жити тільки на руках протягом 5-10 хвилин. Але за ці 5-10 хвилин може статися що завгодно (ви можете потерти руками очі або доторкнутися до носа), повідомляє УНІАН.

На додаток до частого миття рук ви можете полоскати горло "Бетадіном", щоб усунути або мінімізувати дії мікробів, поки ті ще знаходяться в горлі (перед тим, як потрапити до легенів). Будьте гранично уважні і обережні, пийте більше підігрітої води.

Новий коронавірус може не проявляти ознак інфекції протягом багатьох днів. Тому китайський лікар пояснив, як дізнатися, чи інфікована людина. За останніми даними, як зазначив лікар, інкубаційний період може тривати до 28 днів, перш ніж симптоми COVID-19 стануть очевидними. "До того часу, коли у людини піднімається температура і з'являється кашель, і він потрапляє до лікарні, - в легенях зазвичай виявляють фіброз на 50%, і вже занадто пізно!", - підкреслив лікар.

Тайванські експерти радять просту самоперевірку на коронавірус, яку ми можемо проводити щоранку: зробіть глибокий вдих і затримайте дихання більш, ніж на 10 секунд. Якщо ви успішно завершите його, не кашляючи, не відчуваючи дискомфорту, закладеності і т.п., то це доводить, що в легенях немає фіброзу, і це вказує на відсутність інфекції. Японські лікарі, які лікують COVID-19, радять стежити за тим, щоб ваш рот і горло були вологими, а не сухими. Тому робіть кілька ковтків води кожні 15 хвилин. "Навіть якщо вірус потрапить до вашого роту, питна вода або інша рідина вимивають їх через стравохід до шлунку, а там кислоти в шлунку вб'ють весь вірус. Якщо ви не п'єте достатньо води регулярно, вірус може проникнути у ваші дихальні шляхи", - пояснив медик .