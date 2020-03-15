Чому не можна пити кефір на ніч?

Новини шоу бізнесу:Потрібно враховувати індивідуальні особливості організму.

Людям з гастритом варто відмовитися від кисломолочного продукту. Так як вночі сповільнюються процеси в організмі, в тому числі травні. Таким чином, стакан кефіру на ніч може неприємно позначитися на самопочутті вранці.

А ось людям з нормальною роботою шлунково-кишкового тракту нічна порція кефіру не зашкодить - організм засвоює кальцій саме в нічний час.

Кефір також може погано вплинути на тих, хто страждає мігренню і сильними головними болями. Оскільки цей кисломолочний продукт багатий білком, на засвоєння якого потрібно багато часу, і організм не встигне відновитися за ніч.

Кефір також не рекомендується вживати перед сном, так як він може спровокувати процес бродіння у кишковику, що позначиться на роботі травної системи.

Щоб перевірити, які напої можна пити, а які можуть викликати ускладнення, можна здати тест на харчову непереносимість, щоб зрозуміти індивідуальні особливості організму.