Скільки часу треба харчуватися здорово, аби відчути користь

Новини шоу бізнесу:Обмеження шкідливої їжі в раціоні, споживання фруктів та овочів – мають гарний вплив на організм.

Здорове харчування може значно поліпшити ваше самопочуття. Американські дослідники зазначають, що для того, аби відчути ефект здорового харчування, потрібно зовсім не багато часу.

Скільки часу треба організму

Вчені з'ясували, що для того, аби рівень токсинів в організмі знизився, достатньо всього тижня. Сім днів, а то й менше треба дотримуватися органічного раціону.

Для експерименту дослідники залучили чотири сім’ї, які дотримувалися стандартного раціону.

Після шести днів їхнього звичайного раціону вони споживали органічну дієту протягом наступних шести днів. Як показали аналізи, рівень пестицидів у їхньому організмі значно знизився.

Загальний рівень токсинів впав на цілих 60,5% всього за шість днів. Дослідження показують, що органіка працює, — говорять учені.

Користь органічного харчування

Органічні харчові продукти є значно безпечнішими, містять більше поживних речовин, ніж конвенційні продукти. Слід також відзначити, що органічне виробництво є сприятливішим для навколишнього середовища та гуманним для тварин.