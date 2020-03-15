Плюси та мінуси сухого шампуню

Багато косметичних брендів вже встигли представити у своїх лінійках тверді шампуні для волосся, запозичивши цю ідею у хенд-мейдерів. Це дійсно незвичайний засіб по догляду, який обіцяє завоювати любов всієї прекрасної половини людства.
Поки давайте розберемося, чи таке хороше «шампунь-мило», і чи може воно замінити звичний продукт.
Трендова ідея
Зовні твердий шампунь цілком і повністю нагадує мило — такий же акуратний і красивий сухий брусочок. Він може мати різний колір і вкраплення завдяки різноманіттю компонентів, з якого його виготовляють.
Вперше така продукція з'явилася на хвилі, який набирав неймовірну популярність, еко-тренду. Відсутність пластикової упаковки і натуральний склад — ще один маленький крок до порятунку нашої планети від загибелі внаслідок забруднень.
Вже після того, як «шампунь-мило» стало користуватися попитом, відомі бренди теж долучилися до його виробництва. Проте, на жаль, не завжди дотримуючись принципу eco-friendly.
Як використовувати такий диво-засіб? Щоб помити волосся потрібно лише намилити, спінити й змити, а уважно вивчивши склад, можна побачити різноманітні жирні та ефірні олії, відвари трав, вітаміни і навіть кислоти, які допомагають не тільки очистити, а й оздоровити локони.
Проте, щоб отримати максимальну користь під час вибору, необхідно звертати увагу на відсутність у складі небезпечних домішок — сульфатів і консервантів. Якщо це натуральний продукт, тоді термін його придатності не повинен перевищувати 1 року.
Які ж переваги у такого шампуню? Їх, виявляється, не мало:
Однак є і кілька недоліків, про які варто знати:
Власниці жирного типу можуть використовувати його і для частого миття.
Красиві локони — гордість кожної жінки. Піклуйтеся про них, і обирайте правильні засоби по догляду.