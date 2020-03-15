Плюси та мінуси сухого шампуню

Новини шоу бізнесу:Новинка, яка обіцяє завоювати любов у прекрасної половини людства.

Багато косметичних брендів вже встигли представити у своїх лінійках тверді шампуні для волосся, запозичивши цю ідею у хенд-мейдерів. Це дійсно незвичайний засіб по догляду, який обіцяє завоювати любов всієї прекрасної половини людства.

Поки давайте розберемося, чи таке хороше «шампунь-мило», і чи може воно замінити звичний продукт.

Трендова ідея

Зовні твердий шампунь цілком і повністю нагадує мило — такий же акуратний і красивий сухий брусочок. Він може мати різний колір і вкраплення завдяки різноманіттю компонентів, з якого його виготовляють.

Вперше така продукція з'явилася на хвилі, який набирав неймовірну популярність, еко-тренду. Відсутність пластикової упаковки і натуральний склад — ще один маленький крок до порятунку нашої планети від загибелі внаслідок забруднень.

Вже після того, як «шампунь-мило» стало користуватися попитом, відомі бренди теж долучилися до його виробництва. Проте, на жаль, не завжди дотримуючись принципу eco-friendly.

Як використовувати такий диво-засіб? Щоб помити волосся потрібно лише намилити, спінити й змити, а уважно вивчивши склад, можна побачити різноманітні жирні та ефірні олії, відвари трав, вітаміни і навіть кислоти, які допомагають не тільки очистити, а й оздоровити локони.

Проте, щоб отримати максимальну користь під час вибору, необхідно звертати увагу на відсутність у складі небезпечних домішок — сульфатів і консервантів. Якщо це натуральний продукт, тоді термін його придатності не повинен перевищувати 1 року.

Які ж переваги у такого шампуню? Їх, виявляється, не мало:

Відсутність вологи. І цей факт безпосередньо пов'язаний з економічністю. Одного шматочка вистачить на 2-3 місяці. Крім того, твердий засіб чудово заощадить місце у вашій сумці або валізі під час подорожі, і точно не розіллється.

Корисні інгредієнти. Основна фішка — в натуральності. За основу, як правило, беруть кокосульфат, який м'яко очищає волосся, не травмуючи його. Крім цього в складі можна знайти різні ефірні олії, витяжки рослин, екстракти цілющих трав і вітаміни. Такий комплекс не тільки покликаний зробити локони чистими, а й подарувати їм необхідні поживні елементи. До речі, вони добре впливають на шкіру голови, запобігаючи появі лупи.

Можливість тонування. Якщо хочете вбити одразу двох зайців, тоді купуйте брусочок із хною. Вибравши відповідний відтінок, нанесіть шампунь і залиште на 10 хвилин. Таким чином зможете освіжити колір після кожного миття голови.

Відсутність консервантів. Це можливо завдяки холодному способу виробництва без нагрівання, а з досить тривалим терміном визрівання. Для нього необхідний щонайменше 1 місяць. Високоякісними вважаються брусочки з витримкою від півроку.

Однак є і кілька недоліків, про які варто знати:

Вартість. Ціна такого продукту досить висока. Це пояснюється використанням натуральних компонентів і ручної роботи.

Підсушування. Після застосування твердого шампуню необхідно обов'язково використовувати бальзам, бо може з'явитися сухість і заплутаність. Особливо важливо звернути на це увагу власницям сухого типу локонів. У цьому випадку застосовувати твердий шампунь можна ожин раз на тиждень.

Власниці жирного типу можуть використовувати його і для частого миття.

Не рекомендований для тих, хто регулярно фарбує волосся і користується девайсами для термоукладання.

Алергічні реакції. Пам'ятайте, що рослинні компоненти також можуть викликати індивідуальну непереносимість у вигляді свербіння, лущення шкіри голови і лупи.

Красиві локони — гордість кожної жінки. Піклуйтеся про них, і обирайте правильні засоби по догляду.