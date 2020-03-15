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Плюси та мінуси сухого шампуню

Плюси та мінуси сухого шампуню
16:19 Нд, 15 Березень 2020 Телеграф ukr.media Фото: Pinterest

Новини шоу бізнесу:Новинка, яка обіцяє завоювати любов у прекрасної половини людства.

Багато косметичних брендів вже встигли представити у своїх лінійках тверді шампуні для волосся, запозичивши цю ідею у хенд-мейдерів. Це дійсно незвичайний засіб по догляду, який обіцяє завоювати любов всієї прекрасної половини людства.

Поки давайте розберемося, чи таке хороше «шампунь-мило», і чи може воно замінити звичний продукт.

Трендова ідея

Зовні твердий шампунь цілком і повністю нагадує мило — такий же акуратний і красивий сухий брусочок. Він може мати різний колір і вкраплення завдяки різноманіттю компонентів, з якого його виготовляють.

Вперше така продукція з'явилася на хвилі, який набирав неймовірну популярність, еко-тренду. Відсутність пластикової упаковки і натуральний склад — ще один маленький крок до порятунку нашої планети від загибелі внаслідок забруднень.

Вже після того, як «шампунь-мило» стало користуватися попитом, відомі бренди теж долучилися до його виробництва. Проте, на жаль, не завжди дотримуючись принципу eco-friendly.

Як використовувати такий диво-засіб? Щоб помити волосся потрібно лише намилити, спінити й змити, а уважно вивчивши склад, можна побачити різноманітні жирні та ефірні олії, відвари трав, вітаміни і навіть кислоти, які допомагають не тільки очистити, а й оздоровити локони.

Проте, щоб отримати максимальну користь під час вибору, необхідно звертати увагу на відсутність у складі небезпечних домішок — сульфатів і консервантів. Якщо це натуральний продукт, тоді термін його придатності не повинен перевищувати 1 року.

Які ж переваги у такого шампуню? Їх, виявляється, не мало:

  • Відсутність вологи. І цей факт безпосередньо пов'язаний з економічністю. Одного шматочка вистачить на 2-3 місяці. Крім того, твердий засіб чудово заощадить місце у вашій сумці або валізі під час подорожі, і точно не розіллється.
  • Корисні інгредієнти. Основна фішка — в натуральності. За основу, як правило, беруть кокосульфат, який м'яко очищає волосся, не травмуючи його. Крім цього в складі можна знайти різні ефірні олії, витяжки рослин, екстракти цілющих трав і вітаміни. Такий комплекс не тільки покликаний зробити локони чистими, а й подарувати їм необхідні поживні елементи. До речі, вони добре впливають на шкіру голови, запобігаючи появі лупи.
  • Можливість тонування. Якщо хочете вбити одразу двох зайців, тоді купуйте брусочок із хною. Вибравши відповідний відтінок, нанесіть шампунь і залиште на 10 хвилин. Таким чином зможете освіжити колір після кожного миття голови.
  • Відсутність консервантів. Це можливо завдяки холодному способу виробництва без нагрівання, а з досить тривалим терміном визрівання. Для нього необхідний щонайменше 1 місяць. Високоякісними вважаються брусочки з витримкою від півроку.

Поради для тих, хто хоче відростити волосся

Однак є і кілька недоліків, про які варто знати:

  • Вартість. Ціна такого продукту досить висока. Це пояснюється використанням натуральних компонентів і ручної роботи.
  • Підсушування. Після застосування твердого шампуню необхідно обов'язково використовувати бальзам, бо може з'явитися сухість і заплутаність. Особливо важливо звернути на це увагу власницям сухого типу локонів. У цьому випадку застосовувати твердий шампунь можна ожин раз на тиждень.

Власниці жирного типу можуть використовувати його і для частого миття.

  • Не рекомендований для тих, хто регулярно фарбує волосся і користується девайсами для термоукладання.
  • Алергічні реакції. Пам'ятайте, що рослинні компоненти також можуть викликати індивідуальну непереносимість у вигляді свербіння, лущення шкіри голови і лупи.

Красиві локони — гордість кожної жінки. Піклуйтеся про них, і обирайте правильні засоби по догляду.

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Косметология, Шампунь, Гігієна, Волосся, Сухий шампунь.
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