Чим корисне масло ши для волосся

Новини шоу бізнесу:Воно робить справжні дива з волоссям!

З настанням осені змучене хлоркою і сіллю волосся починає ламатися завдяки вовняним светрам і шапкам, пушитися від вологості, а вирівнювання остаточно прибирають вологу з ваших локонів, інформує Ukr.Media.

Величезна кількість жирів у маслі ши допомагає наситити і зволожити навіть найбільш пошкоджені і сухі пасма, тому обов'язково спробуйте на собі його переваги в цьому сезоні! Воно захищає волосся від суворих погодних умов і шкідливих вільних радикалів в повітрі і воді. Крім того, масло ши володіє невеликим SPF, достатнім для захисту волосся від сонячних променів і ультрафіолетового випромінювання. Навіть якщо ваше волосся потребує не тільки захисту, але й відновлення, масло ши тут, щоб допомогти. Багато в чому це пов'язано з тим, що після вбирання воно покриває стрижень локона, так що він захищений від впливу теплового інструмента або будь-якого іншого руйнівного матеріалу, що проходить уздовж волосся.

Користь олії ши для волосся

Крім вищеописаного божевільного зволоження, олії ши є ще що вам запропонувати:

запобігає випаданню волосся. Важливою властивістю масла ши, яке може запобігти випаданню, є його протизапальні властивості. А разом з великою кількістю поживних речовин це доброчинно впливає на шкіру голови, зміцнює цибулини.

відновлює посічені кінчики. А все завдяки вітамінам А і Е, які містяться в цьому маслі.

приборкує кучеряве волосся. Хоч воно багате жирами, але настільки м'яке, що не перевантажує волосся, не робить його жирним і не змушує пушитися ще більше.

Як використовувати масло ши для волосся

Ось простий спосіб включити масло ши у ваш режим догляду за волоссям: