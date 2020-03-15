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Чим корисне масло ши для волосся

Чим корисне масло ши для волосся
16:28 Нд, 15 Березень 2020 Телеграф ukr.media Фото: Pinterest

Новини шоу бізнесу:Воно робить справжні дива з волоссям!

З настанням осені змучене хлоркою і сіллю волосся починає ламатися завдяки вовняним светрам і шапкам, пушитися від вологості, а вирівнювання остаточно прибирають вологу з ваших локонів, інформує Ukr.Media.

Величезна кількість жирів у маслі ши допомагає наситити і зволожити навіть найбільш пошкоджені і сухі пасма, тому обов'язково спробуйте на собі його переваги в цьому сезоні! Воно захищає волосся від суворих погодних умов і шкідливих вільних радикалів в повітрі і воді. Крім того, масло ши володіє невеликим SPF, достатнім для захисту волосся від сонячних променів і ультрафіолетового випромінювання. Навіть якщо ваше волосся потребує не тільки захисту, але й відновлення, масло ши тут, щоб допомогти. Багато в чому це пов'язано з тим, що після вбирання воно покриває стрижень локона, так що він захищений від впливу теплового інструмента або будь-якого іншого руйнівного матеріалу, що проходить уздовж волосся.

Користь олії ши для волосся

Крім вищеописаного божевільного зволоження, олії ши є ще що вам запропонувати:

  • запобігає випаданню волосся. Важливою властивістю масла ши, яке може запобігти випаданню, є його протизапальні властивості. А разом з великою кількістю поживних речовин це доброчинно впливає на шкіру голови, зміцнює цибулини.
  • відновлює посічені кінчики. А все завдяки вітамінам А і Е, які містяться в цьому маслі.
  • приборкує кучеряве волосся. Хоч воно багате жирами, але настільки м'яке, що не перевантажує волосся, не робить його жирним і не змушує пушитися ще більше.

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Як використовувати масло ши для волосся

Ось простий спосіб включити масло ши у ваш режим догляду за волоссям:

  • Візьміть столову ложку сирої або нерафінованої олії ши і розтопіть її в мікрохвильовці протягом 30-60 секунд.
  • Як тільки олія злегка охолоне, додайте кілька крапель ефірної олії лаванди. Цей крок необов'язковий, але тільки уявіть, як смачно буде пахнути ваше волосся!
  • Нанесіть масло на шкіру голови і на волосся, залиште на пів години, потім змийте з м'яким шампунем. Якщо ви страждаєте від свербіння шкіри голови, випадіння волосся, то нанесіть більш щедро на корені, а якщо вас пригнічують посічені кінчики — на них.
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Масло ши, Краса, Волосся, Догляд, Користь масла.
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