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Звички, які погіршують роботу мозку

Звички, які погіршують роботу мозку
17:03 Нд, 15 Березень 2020 Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Деякими звичками ми самі погіршуємо роботу свого мозку.

Звички, які зараз вже вважаються майже нормальними, можуть негативно впливати на роботу мозку. Позначається на ній вплив нових технологій, режиму харчування і швидкого ритму життя. Все це призводить до того, що ми витрачаємо більше зусиль на розумовий процес. А це означає, що менше генеруємо оригінальні ідеї.

Як показують дослідження, через малорухливий спосіб життя змінюється структура певних нейронів. Адже регулярні фізичні вправи виробляють в організмі ендорфіни, відомі як природні болезаспокійливі. Вони потрібні, щоб організм міг витримати щоденне навантаження. Також завдяки фізичній активності мозок отримує більше кисню, що підвищує його продуктивність.

Заняття двома справами одночасно також ускладнює роботу мозку. Ця звичка призводить до вироблення гормонів стресу, кортизолу та адреналіну. Через них відбувається надмірна стимуляція мозку, людині важко зібратися з думками.

Крім того, мозок піддається впливу величезної кількості подразників, коли людина весь час перебуває на зв'язку. Адже десятки листів, що надходять на електронну пошту, повідомлення у месенджерах, стрічки новин постійно привертають увагу.

Українців закликають більше спати

Ми не даємо мозку відпочити, коли постійно дивимося на екран. Ці промені світла гальмують секрецію мелатоніну. У той час як за десять хвилин особистого спілкування поліпшуються пам'ять і пізнавальні здібності.

Якісний сон позитивно впливає на роботу мозку. Адже під час нього створюються спогади та стирається непотрібна інформація. Крім того, коли ми спимо, неусвідомлено вирішуються складні питання і з'являються оригінальні ідеї. Також вчені виявили, що під час сну вимиваються токсичні білки та інші продукти життєдіяльності, які можуть пошкодити нейрони. Тому не варто позбавляти себе повноцінного сну. На нього слід залишати від семи до дев'яти годин на добу.

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Здоровья, Робота, Мозок, Робота мозку, Поради.
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