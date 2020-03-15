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Виготовлення антисептика в домашніх умовах

Виготовлення антисептика в домашніх умовах
19:45 Нд, 15 Березень 2020 Телеграф today.ua Фото: Pinterest

Новини шоу бізнесу:В Україні оголошено карантин через коронавірус, і люди масово скуповують в аптеках та супермаркетах антисептики.

В багатьох місцях полиці вже пусті, і не всі українці встигли запастися дезинфікуючими засобами. Але не біда. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) надала рекомендації, які допоможуть зробити спиртовмісний гелевий антисептик у себе вдома.

Для приготування засобу необхідно купити в аптеці спирт, пероксид водню та гліцерин. За бажанням, можна використовувати для запаху ефірне масло.

Інгредієнти для приготування 1 л домашнього антисептика:

  • 833,3 мл етилового спирту,
  • 41,7 мл пероксиду водню;
  • 14,5 мл гліцерину.
  • вода

Усі складові необхідно змішати між собою в одній ємкості, додати необхідну кількості кип’яченої чи дистильованої води та зберігати у герметичній місткості. Ефірне масло переб’є різкий запах спирту, тому можете додати декілька крапель для запаху.

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Як правильно використовувати антисептик:

  • Обробляйте руки щонайменше 30 секунд, щоб усі мікроби загинули.
  • Наносьте антисептик спочатку на поверхню однією руки, а потім розподіліть по всій поверхні обох рук. Важливо не витирати антисептик поки руки не висохнуть.
  • Ретельно очистіть поверхність під нігтями.
  • Якщо ви часто користуєтеся антисептиком, то застосовуйте крем для рук, адже спирт сушить шкіру рук.
  • Тримайте антисептик якомога далі від дітей.

Миття рук – одна з головних мір профілактики коронавіруса. Намагайтеся не торкатися металевих та інших поверхонь у громадських місцях та ліфтах, і постійно обробляйте руки антисептиком.

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Чистота, Антисептик, Захист, Мікроби, Санінайзер.
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