Виготовлення антисептика в домашніх умовах

В багатьох місцях полиці вже пусті, і не всі українці встигли запастися дезинфікуючими засобами. Але не біда. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) надала рекомендації, які допоможуть зробити спиртовмісний гелевий антисептик у себе вдома.
Для приготування засобу необхідно купити в аптеці спирт, пероксид водню та гліцерин. За бажанням, можна використовувати для запаху ефірне масло.
Інгредієнти для приготування 1 л домашнього антисептика:
Усі складові необхідно змішати між собою в одній ємкості, додати необхідну кількості кип’яченої чи дистильованої води та зберігати у герметичній місткості. Ефірне масло переб’є різкий запах спирту, тому можете додати декілька крапель для запаху.
Як правильно використовувати антисептик:
Миття рук – одна з головних мір профілактики коронавіруса. Намагайтеся не торкатися металевих та інших поверхонь у громадських місцях та ліфтах, і постійно обробляйте руки антисептиком.
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