Виготовлення антисептика в домашніх умовах

Новини шоу бізнесу:В Україні оголошено карантин через коронавірус, і люди масово скуповують в аптеках та супермаркетах антисептики.

В багатьох місцях полиці вже пусті, і не всі українці встигли запастися дезинфікуючими засобами. Але не біда. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) надала рекомендації, які допоможуть зробити спиртовмісний гелевий антисептик у себе вдома.

Для приготування засобу необхідно купити в аптеці спирт, пероксид водню та гліцерин. За бажанням, можна використовувати для запаху ефірне масло.

Інгредієнти для приготування 1 л домашнього антисептика:

833,3 мл етилового спирту,

41,7 мл пероксиду водню;

14,5 мл гліцерину.

вода

Усі складові необхідно змішати між собою в одній ємкості, додати необхідну кількості кип’яченої чи дистильованої води та зберігати у герметичній місткості. Ефірне масло переб’є різкий запах спирту, тому можете додати декілька крапель для запаху.

Як правильно використовувати антисептик:

Обробляйте руки щонайменше 30 секунд, щоб усі мікроби загинули.

Наносьте антисептик спочатку на поверхню однією руки, а потім розподіліть по всій поверхні обох рук. Важливо не витирати антисептик поки руки не висохнуть.

Ретельно очистіть поверхність під нігтями.

Якщо ви часто користуєтеся антисептиком, то застосовуйте крем для рук, адже спирт сушить шкіру рук.

Тримайте антисептик якомога далі від дітей.

Миття рук – одна з головних мір профілактики коронавіруса. Намагайтеся не торкатися металевих та інших поверхонь у громадських місцях та ліфтах, і постійно обробляйте руки антисептиком.

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