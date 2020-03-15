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Медична маска своїми руками

Медична маска своїми руками
23:02 Нд, 15 Березень 2020 Телеграф acc.cv.ua Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Після оголошення ВООЗ пандемії Covid-19 проблема захисту від коронавірусу лише загострилась.

Медична маска стає рідкістю в українських аптеках, і часто через це люди бояться виходити на вулицю. Посередники в інтернеті пропонують захмарні ціни за колись дешевий спосіб захисту від вірусів.

Медична маска своїми руками виготовляється всього за декілька хвилин, а матеріали для їх виготовлення точно є у кожному домі.

Як зробити медичну маску?

Марлева маска Що потрібно: марля (90 х 60 см); вата (15 х 15 см, товщиною 1 см); ножиці. Виготовлення: У марлю загортаємо вату у три шари, верхній та нижній край акуратно підвертаємо. Після підрізання марлі по краях отримуємо дві пари масок.

Бинтова маска

Що потрібно:

бинт (7м х 14 см); вата (14 х 14 см, товщиною 1 см);

ножиці.

Виготовлення:

До відрізка 60 см бинта загортаємо вату у чотири шари, краї підвертаємо. Залишки бинта зна

добляться для зав’язок: розрізаємо уздовж 80 см бинта і завертаємо трубочкою, а потім протягуємо їх у нижній та верхній частинах маски.

Паперова маска

Що потрібно:

паперовий рушник;

2 канцелярські резинки;

канцелярський степлер.

Виготовлення:

Паперовий рушничок складаємо “гармошкою”, а по краях кладемо резинки – вони триматимуть маску на обличчі. Загинаємо краї на 1 см та скріплюємо за допомогою степлера.

Під час скріплення простежте, щоб резинки не порвались. Думка медиків Екс-міністр охорони здоров’я Уляна Супрун переконана, що дієвість медичних захисних масок надто перебільшена. Натомість вона запропонувала ініціативу — респіратори.

"На відміну від масок, через респіратор здійснюється фільтрація дрібних часточок (що можуть залишатись в повітрі протягом тривалого періоду часу). Дизайн респіраторів передбачає щільне прилягання до обличчя (чого немає під час використанні масок, й це сприяє потоку повітря через краї).

Антисептик в домашніх умовах

Ступінь функціональної здатності респіратору фільтрувати повітря можна визначити за спеціальним маркуванням на ньому (чого не має на масках)", — написала Супрун у своєму блозі.

Британський епідеміолог Джейк Даннінг також висловив сумніви щодо доцільності використання масок під час пандемії. "Є думка, що маски дійсно захищають.

Насправді ми маємо дуже мало свідчень їх користі поза стінами лікарні", — пояснив науковець.

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Все по темі:

Вирус, Лайфхаки, Марлева маска, Паперова маска, Пов'язка своїми руками.
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Медична маска своїми руками
Медична маска своїми руками
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