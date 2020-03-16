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Facebook буде миттєво інформувати про коронавірус

Facebook буде миттєво інформувати про коронавірус
13:54 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Українці отримуватимуть від Facebook сповіщення з актуальною та достовірною інформацією від МОЗ про ситуацію з поширенням коронавірусу в країні.

"У рамках протидії поширенню вірусної інфекції COVID-19 в Україні та з огляду на зростаючу потребу користувачів у коректній та своєчасній інформації Міністерство охорони здоров'я України разом з Facebook запускають розширений доступ до місцевих сповіщень Facebook.Це дасть можливість швидко отримувати актуальну та достовірну інформацію щодо коронавірусу з офіційних джерел МОЗ України, таких як офіційний вебсайт міністерства moz.gov.ua та сайт із відповідями на основні питання про COVID-19 covid19.com.ua", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у стрічці новин автоматично буде з'являтися повідомлення від Facebook з посиланням на урядове джерело з достовірною інформацією.

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"Трохи пізніше з'явиться search modules - сповіщення для тих, хто сам шукає інформацію про коронавірус. Також Facebook підтримуватиме офіційну сторінку МОЗ. Мова сповіщення буде відповідною до налаштувань профілю користувача", - додали у міністерстві, висловивши вдячність корпорації Facebook за співпрацю, свідомий підхід та соціальну відповідальність.

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Facebook, МОЗ, Карантин, Україна, Соцмережа, Коронавірус, Covid-19.
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