Лікарі радять алькогольну профілактику коронавірусу

Новини шоу бізнесу:Коронавірус спричинив в Україні виникнення панічних настроїв, тому лікарі надали громадянам поради з приводу профілактики виникнення захворювання.

Зокрема, у Міністерстві охорони здоров’я розповіли, чи допомагає вживання алкоголю у боротьбі зі смертельним вірусом.

Заступник глави МОЗ та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко порадив українцям використовувати лише доказові методи профілактики. Ляшко запевнив, що алкоголь не входить до переліку таких методів.

Головний лікар країни порадив мінімум п’ять разів на день зміцнювати свій організм фруктами та овочами.

До головних методів профілактики коронавірусу у МОЗ назвали наступні:

дотримувати дистанцію при спілкуванні з іншими людьми – не менше ніж 1,5 метра,

регулярно мити руки з милом,

не торкатися брудними руками свого обличчя,

вести здоровий спосіб життя, спати не менше семи годин на добу і не вживати алкогольні напої.

“Всі думають, що алкоголь підвищує імунітет… Навпаки – ніякого алкоголю не повинно бути на цей період. Алкоголь вам тимчасово може підняти настрій, може здатися, що і коронавірус – вам по коліно”, – заявили в МОЗ.

Також у МОЗ додали, що алкоголь може послабити імунну систему людини, через що організм стане більш сприйнятливим до проникнення в нього різних інфекцій.