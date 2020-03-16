Мінекономіки повідомляє: передачі коронавірусу через продукти харчування немає

Новини шоу бізнесу:Представники EFSA зробили висновки: поки що не доведено, що харчові продукти можуть бути джерелом або шляхом передачі коронавірусу.

Такі висновки зробили представники Європейського органу EFSA за результатами вивчення спалахів вірусних захворювань, подібних до китайського коронавірусу.

Доказів передачі китайського коронавірусу SARS-CoV, що викликає захворювання COVID-19, через продукти харчування немає.

Про це повідомила прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з посиланням на дослідження Європейського органу з безпеки харчових продуктів (EFSA). "Поки немає свідчень про те, що харчові продукти можуть бути джерелом або шляхом передачі вірусу. Такі висновки зроблені представниками EFSA за результатами вивчення досвіду спалахів споріднених вірусних захворювань (SARS-CoV і MERS-CoV)", - йдеться в повідомленні.

Водночас у міністерстві підкреслюють, що дотримання гігієнічних вимог при поводженні з харчовими продуктами є основою для забезпечення їх безпеки як для виробників і закладів громадського харчування, так і для споживачів