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Які каші потрібно виключити з раціону

Які каші потрібно виключити з раціону
16:26 Сьогодні Телеграф today.ua Фото: Pinterest

Новини шоу бізнесу:Для багатьох каша – це обов’язковий продукт в раціоні ще з дитинства. Без вівсянки або манки на сніданок багато хто не уявляє свого початку дня.

Але, як виявляється, не всі крупи так корисні для здоров’я, як ми звикли думати. Давайте дізнаємося про шкідливі властивості деяких каш, щоб знати, на що їх можна замінити.

Манна каша

Манна каша вважається корисною стравою завдяки своїй висококалорійності і поживності. Однак, останнім часом фахівці засумнівалися в її користі. Так як манна крупа виробляється з внутрішнього шару зерна пшениці і не містить грубої клітковини, вітамінів і мінералів в ній зовсім мало. Також у цій крупі не збалансовано співвідношення незамінних амінокислот (триптофану, лізину і метіоніну). Таким чином, манка складається з чистого крохмалю і невеликої кількості білка. Оскільки манка багата простими вуглеводами, вона сприяє ожирінню і протипоказана хворим на цукровий діабет і тим, хто страждає різними шлунково-кишковими розладами.

Рисова каша

Про користь рисової каші говорять багато. Але в магазинах ми, як правило, купуємо білий, шліфований рис, у якому дуже мало вітамінів, корисних елементів і клітковини. У бурому рисі корисних властивостей набагато більше, і його іноді можна їсти. Крім того, рис втрачає свої позитивні властивості, якщо при його вирощуванні та обробці застосовувалися хімікати, з метою підвищити врожайність, поліпшити товарний вид або збільшити термін зберігання. Вживання такого рису підвищує ризик виникнення атеросклерозу, гіпертонії, цукрового діабету та інших хвороб. Білий очищений рис також не рекомендується вживати людям, що страждають колітом і запорами.

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Вівсяна каша швидкого приготування

Вівсяна крупа багата мікроелементами, вітамінами і клітковиною і відмінно виводить з організму шлаки і токсини. Але йдеться про користь цілісної вівсяної крупи, в той час як багато хто на сніданок звик вживати пластівці дрібного помелу, заливаючи їх окропом або теплим молоком. Мюслі з фруктами, сухофруктами, ягодами і горіхами взагалі не містять ніяких цінних компонентів, але за рахунок високого вмісту цукру, мають велику калорійність. Тому найкращим рішенням є варити геркулес на воді, і ваш організм скаже вам “спасибі”.

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Каша, Манна каша, Харчування, Рисова каша.
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