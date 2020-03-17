Ролик від українських зірок на честь епідемії коронавірусу

Новини шоу бізнесу:До українців звернулися з важливими порадами Оля Полякова, Олег Винник, TAYANNA, Настя Каменських (NK), Дзідзьо та MONATIK.

Українські зірки підтримали Міністерство охорони здоров’я України у масштабній інформаційній кампанії проти розповсюдження коронавірусу.

Зірки своїм прикладом закликають дотримуватися простих правил, які допомагають зменшити ризики інфікування та убезпечити себе.

Так, до українців звернулися з важливими порадами Оля Полякова, Олег Винник, TAYANNA, Настя Каменських (NK), Дзідзьо та MONATIK.

«Коронавірус - це виклик для людства. Ми можемо його прийняти, і вирішити проблему разом!» - наголошується у відео.