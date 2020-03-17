Назвали дієвіший захист від вірусу ніж звичайна маска

Новини шоу бізнесу:Одноразову медичну маску визнали менш ефективною при захисті від коронавірусу, ніж респіратор.

Про це заявила сімейний лікар Рита Гофман. За словами медика, маски треба надягати на хворих людей, а здоровим людям, якщо вони реально хочуть захиститися, треба використовувати респіратори.

За словами Гофман, маска стає розсадником інфекції через 3 години після початку носіння, тому що вона швидко зволожується. Респіратори у свою чергу хороші тим, що їх форма дозволяє не відразу їх замочити. Якщо надягати респіратор в місцях скупчення людей, а знімати його, попередньо обробивши руки антисептиком, то він прослужить тиждень. Медики в лікарнях можуть ходити в захисному респіраторі до 8 годин.

Купити респіратори можна в будівельних магазинах, або інтернет-магазинах, проте їх вартість у зв’язку з епідемією суттєво піднялася. Респіратори, які до появи коронавіруса продавалися по 30 грн, зараз коштують 250 грн.

“Носіння маски, навпаки, створює фальшиве відчуття безпеки, яке може призвести до недотримання першочергових правил захисту”, — пояснюють у МОЗ України.

Респіратор і маска допомагають зайвий раз не чіпати обличчя руками, завдяки чому ризик занесення інфекції на слизові значно зменшується. Як маска, так і респіратор, захищають слизові рота і носа, але вірус може потрапити на слизові очей, тому рекомендується дотримуватися дистанцію (більше 1 метра) з людьми, які мають будь-які респіраторні симптоми.